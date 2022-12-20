«Титановая долина» укрепила авторитет

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В Москве прошла презентация VI Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ). По итогам 2022 года свои позиции в нем улучшила свердловская ОЭЗ «Титановая долина». Она поднялась сразу на три позиции, заняв шестую строчку.

Оценку инвестиционной привлекательности особых экономических зон с 2017 года осуществляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ. С 2019 года она делает это совместно с Министерством экономического развития РФ.

Итоги деятельности ОЭЗ за минувший год подводил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Он, в частности, отметил, что сейчас особые экономические зоны выходят на самоокупаемость.

– Объем уплаченных в бюджет платежей резидентов ОЭЗ уже почти в три раза превышает объем полученных льгот. За счет господдержки резиденты возместили свои затраты на создание рабочих мест и производство продукции, а государство вернуло в бюджет все направленные средства в полном объеме, – сказал Дмитрий Вахруков.

«Титановая долина» исключением не является. По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, объем поступлений от ее деятельности в бюджеты всех уровней уже превысил бюджетные затраты на создание ее инфраструктуры. За 12 лет существования этой особой экономической зоны ее резиденты перечислили в казну свыше 5 млрд рублей.

– Можно с уверенностью сказать, что особая экономическая зона «Титановая долина» – это действенный и эффективный инструмент привлечения инвесторов на территорию Свердловской области. С начала работы преференциальной площадки объем налоговых платежей резидентов ОЭЗ в бюджеты всех уровней составил 1,51 миллиарда рублей. Объем таможенных платежей – 1,56 миллиарда рублей. А объем страховых взносов – 2 миллиарда рублей, – заявил Дмитрий Ионин.

Сейчас в «Титановой долине» работает 21 резидент. Объем вложенных бизнесом инвестиций составляет 19 млрд рублей, выручка – 38 млрд рублей, создано 1700 рабочих мест. До конца года Экспертный совет ОЭЗ рассмотрит заявку еще одной компании о присвоении ей статуса резидента, – рассказал ее генеральный директор Андрей Антипов.

Приоритетные направления уральской ОЭЗ – авиастроение, производство стройматериалов, оборудования и компонентов для машиностроения и металлургии, а также деревообработка и медицинская промышленность. Сейчас в Верхней Салде возводят современный завод по выпуску железнодорожных колес компании «Аллегро», на Уктусе – производственные корпуса для АО «Уральский завод гражданской авиации», где будут выпускать новые модели отечественной авиатехники – самолеты «Байкал» и «Ладога», там же строит современный производственный комплекс еще один резидент ОЭЗ – компания МО «Отдел медицинской техники».

В августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал министру экономического развития РФ Максиму Решетникову планы по расширению «Титановой долины». На новых площадках предполагается реализовывать инвестпроекты по строительству электрометаллургического комплекса и цехов для производства товаров народного потребления. Для этого на территории ОЭЗ создана вся необходимая инфраструктура для развития производств: инженерные сети, дороги, обеспечено подключение к электричеству, газу, водоснабжению.

Развитие инфраструктуры ОЭЗ В этом году спрос на развитие инфраструктуры в особых экономических зонах за счет господдержки вырос в три раза, отметил Дмитрий Вахруков. В 2021 году при помощи механизма реструктуризации бюджетных кредитов профинансированы объекты сопутствующей инфраструктуры ОЭЗ на 1,2 млрд рублей, а за 9 месяцев 2022 года – на 3,8 млрд рублей. «Видим востребованность среди регионов на реализацию механизма реструктуризации бюджетных кредитов для развития инфраструктуры ОЭЗ. За счет этого инструмента поддержки регионы могут на высвободившиеся после реструктуризации бюджетных кредитов средства построить инфраструктуру для новых проектов, а затем списать задолженность по бюджетным кредитам за счет налогов от этих проектов. За 2 года работы программы 1704 регионами вложено 5 млрд рублей в инфраструктуру 10 ОЭЗ. Резидентами создано порядка 3500 рабочих мест и привлечено 68 млрд рублей», – сообщил заместитель министра экономического развития РФ.