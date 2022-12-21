В Верхней Салде построят предприятие по сжижению газа

На предприятии будут выпускать сжиженный газ, который используют в качестве топлива. Фото: Галина Соловьева

На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Верхней Салде во втором квартале 2023 года планируют начать возведение производственного комплекса по сжижению природного газа. Объем инвестиций в проект оценивают в 554 миллиона рублей.

Реализацией займется компания "Аметист-СПГ", после того как Минэкономразвития РФ присвоит ей официальный статус резидента ОЭЗ, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Это очень важный проект для Свердловской области, в том числе потому, что соответствует ключевым задачам национального проекта "Экология". Также это крупный инвестиционный проект, реализация которого позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, а также привлечет к нам крупных игроков: автотранспортные компании, коммунальные предприятия Урала, которые потребляют и специализируются на оптовой и розничной продаже сжиженного природного газа", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Планируется, что на предприятии будут выпускать природный газ марки "Б". Его используют в качестве топлива. Ожидается, что завод будет производить 1,5 тонны продукции в час. При этом технология не предполагает сбросов газа в атмосферу, что положительно отразится на экологии территории.

"Главными факторами выбора площадки ОЭЗ "Титановая долина" в Верхнесалдинском городском округе для нас стали несколько ключевых моментов. Во-первых, близость к учредителю и поставщику основного оборудования. Во-вторых, режим свободной таможенной зоны. В-третьих, наличие основного для нас вида энергоресурсов — газа. Ну и, конечно же, выгодная логистическая составляющая площадки с возможностью доступа к магистральным автодорожным линиям", — рассказала исполнительный директор компании "Аметист-СПГ" Людмила Кузнецова.

Запустить комплекс в работу планируют в конце 2023 года, вывести на полную мощность — в 2025 году.

Напомним, ранее два будущих резидента "Титановой долины" сообщили об инвестициях в 5 млрд рублей в проекты ОЭЗ.