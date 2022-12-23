Предприятиям ОПК в 2023 году компенсируют расходы на зарплаты приезжих сотрудников

Финансовая поддержка на одного сотрудника предприятия ОПК составит 262 188 рублей. Фото: Владимир Мартьянов

С 2023 года предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут получить компенсации затрат на заработную плату сотрудникам, которые приедут трудиться на заводы ОПК из других регионов России. Постановление об этом принято на федеральном уровне, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Мы у себя в регионе должны будем составить перечень организаций ОПК, которые нуждаются в сотрудниках, а также список востребованных профессий. Предприятия, привлекающие из других субъектов работников на свои производства, могут получить существенную финансовую поддержку от государства — выплату в размере 12 МРОТ на каждого привлеченного специалиста. Сумма выплачивается четырьмя равными частями", — рассказали в департаменте труда и занятости населения Свердловской области.

Финансовая поддержка на одного сотрудника составит 262 188 рублей. На счета предприятий сумма будет поступать частями — раз в квартал по 65 547 рублей из расчета на одного работника.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что мера поддержки должна помочь предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах.

"На эти цели в Фонде социального страхования предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей", — отметил ранее Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при Правительстве РФ.

Напомним, в Свердловской области заводы, выполняющие гособоронзаказ, вышли на шестидневную рабочую неделю.