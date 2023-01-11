Уральский завод гражданской авиации получил крупный заказ на поставку самолетов "Байкал"

ЛМС-901 "Байкал" предназначен для выполнения широкого спектра авиационных работ. Фото: пресс-служба УЗГА

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Авиационный альянс "Аэрохимфлот" подписали соглашение о намерениях на поставку 120 легких многоцелевых самолетов "Байкал" в период с 2026 по 2030 годы, сообщает пресс-служба предприятия.

"Альянс занимается выполнением авиационных работ по всей стране — от Краснодарского края до Чукотки. Для этих работ необходима замена уже немолодым самолетам Ан-2, имеющим большой расход дорогостоящего авиационного бензина. Мы рассматриваем в качестве замены самолет ЛМС-901 "Байкал". Мы ознакомились с результатами предварительных испытаний "Байкала", нас вполне устраивает диапазон скоростей, которых достигает машина, а также прогнозируемые экономические показатели. Ожидаем, что экономика выполнения авиационных работ на ЛМС-901 будет выгоднее, чем сейчас. Поэтому мы подписали соглашение и готовы перевооружать наши авиапредприятия на новую технику", — сказал глава авиационного альянса "Аэрохимфлот" Клим Галиуллин.

Спецификацию самолетов, которые планируют поставить для альянса, утвердят до 1 июля этого года. Отметим, ЛМС-901 "Байкал" рассчитан на перевозку 9 пассажиров или до 2 тонн груза. Дальность полета составляет до 3 тысяч километров. Легкий многоцелевой самолет предназначен для местных воздушных линий и выполнения широкого спектра авиационных работ, может эксплуатироваться с грунтовых взлетно-посадочных полос.

"Уральский завод гражданской авиации при создании ЛМС-901 "Байкал" уделяет приоритетное внимание обеспечению многоцелевого применения самолета, в том числе — выполнению авиационных работ. Мы рады, что Авиационный альянс "Аэрохимфлот", планируя обновление и развитие парка воздушных судов, сделал ставку на наш новейший продукт", — заявил начальник управления продаж и маркетинга авиационной техники УЗГА Максим Харин.

Отметим, УЗГА является резидентом особой экономической зоны "Титановая долина". На создание дополнительных мощностей завода на площадке "Уктус" предприятие получило инфраструктурный кредит — миллиард рублей. Заявку на льготное финансирование подавал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в мае 2022 года ее одобрил президиум Правительственной комиссии по региональному развитию РФ под руководством заместителя председателя Правительства Марата Хуснуллина.

Напомним, предварительный договор на поставку 27 самолетов "Байкал" Уральский завод гражданской авиации ранее подписал с Фондом развития санитарной авиации и компанией "Хели-Драйв Северо-Запад".