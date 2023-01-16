На Среднем Урале планируют построить крупнейший в России завод по производству мелющих стальных шаров

На новом заводе планируют уделить особое внимание экологической безопасности. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области намерены возвести завод "Нейвасталь", где планируют производить стальные мелющие шары. Соглашение о намерении реализовать на Среднем Урале крупный инвестиционный проект подписали глава региона Евгений Куйвашев и директор компании "Формат-ЕК" Алексей Фомин.

Объем инвестиций на первом этапе составит не меньше 20 миллиардов рублей. Объект начнут строить в Алапаевске в 2023 году. На новом заводе планируют изготавливать стальные мелющие шары диаметром от 30 до 140 миллиметров четвертой и пятой групп твердости, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Стальные шары — востребованная продукция, которая используется в горнорудной, угольной и других отраслях промышленности для измельчения материалов в механических мельницах барабанного типа. Предприятие планируют запустить в два этапа. Сперва в эксплуатацию введут шаропрокатный цех. Продукцию на данном этапе планируется получать из стальной заготовки от внешних поставщиков. После запуска электросталеплавильного и сортопрокатного цехов завод "Нейвасталь" будет работать на собственном металле. Проектная мощность предприятия будет достигать 290 тысяч тонн мелющих стальных шаров в год и 520 тысяч тонн круглой стальной заготовки", — заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Предприятие планируют разместить на предполагаемой к созданию в Алапаевске территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Планы по расширению ОЭЗ "Титановая долина" были озвучены на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра экономического развития России Максима Решетникова в августе 2022 года.

В Алапаевске на будущем заводе намерены создать порядка 1,2 тысячи рабочих мест. Производству будут нужны сталевары, вальцовщики, механики, электрики, энергетики, программисты, машинисты кранов, контролеры, лаборанты, водители. Подготовкой необходимых специалистов смогут заняться в Алапаевском многопрофильном техникуме. С учебным заведением ведутся переговоры.

"Мы не случайно планируем строительство завода "Нейвасталь" в Алапаевске. История города на протяжении более чем трех веков неразрывно связана с металлургией. Через несколько лет здесь появится производство, аналогов которому в России нет. Уверен, объединив усилия с правительством Свердловской области, мы сможем придать Алапаевску стимул для развития, возродить его производственные традиции и, что особенно важно, трудовые династии металлургов", — директор компании "Формат-ЕК" Алексей Фомин.

Сообщается, что при покупке комплектующих, металлоконструкций и вспомогательного оборудования для работы завода предпочтение будет отдаваться местным производителям. Также на будущем предприятии особое внимание уделят экологической безопасности.

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