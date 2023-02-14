Оборонным предприятиям Среднего Урала выделят субсидии на переобучение работников

Переобучение планируют провести для более 100 работников ОПК. Фото: Алексей Кунилов

Больше 100 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области планируют переобучить в 2023 году. На эти цели из бюджета региона выделяют 4 млн рублей в качестве субсидий.

"На реализацию в 2023 году мероприятия "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий ОПК, расположенных на территории Свердловской области" выделено из бюджета Свердловской области 4 млн рублей. Механизмом реализации данного мероприятия является предоставление предприятиям субсидий. <…> На выделенное финансирование планируется организовать обучение/переобучение более 100 работников предприятий ОПК", — сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

Ожидается, что переобучение работники пройдут по техническим специальностям. Речь идет об электрослесарных, электроремонтных, механосборочных, сварочных направлениях.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что оборонные заводы Свердловской области перешли на шестидневную рабочую неделю. Также сообщалось, что по новой норме законодательства на предприятиях, выполняющих гособоронзаказ, вправе вызывать сотрудников в срочном порядке из отпусков для производственных нужд.