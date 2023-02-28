Инвестиции без барьеров

Форум собрал в Екатеринбурге свыше 650 представителей региональных и федеральных органов власти, бизнесменов и российских экспертов. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбурге прошел IV форум «Большой открытый диалог», в котором приняли участие представители руководства региона и предприниматели. В этом году главной темой мероприятия стали проблемы совершенствования частно-государственного партнерства (ЧГП) в сфере производства, недропользования, а также строительства объектов социальной инфраструктуры.

В рамках форума участники обсудили вопросы по решению задач национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Здравоохранение», «Образование», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт». Также обсуждалась инициатива Президента РФ Владимира Путина по созданию национального проекта по беспилотным системам – она была презентована в феврале на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Депутат Государственной Думы РФ Сергей Морозов предложил вернуться к перспективам участия Свердловской области в проекте на полях выставки ИННОПРОМ-2023.

Форум «Большой открытый диалог» проводится по инициативе губернатора Евгения Куйвашева с 2020 года для обсуждения вопросов властью и бизнесом и выработки совместных решений, актуальных в новых экономических условиях. В этот раз его участники сконцентрировали внимание на сотрудничестве в рамках ЧГП.

Так, на повестке прошедшего в рамках форума заседания инвестиционного комитета Свердловской области, которое по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел заместитель главы региона Дмитрий Ионин, были проблемы снижения административных барьеров на примерах конкретных инвестиционных проектов.

– В 2022 году Свердловская область в качестве пилота внедрила Региональный инвестиционный стандарт, главная цель которого выстраивание комфортных условий для реализации новых инвестиционных проектов и увеличение потока инвестиций в экономику региона, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. – В настоящий момент все элементы регионального инвестиционного стандарта внедрены и реализуются. Отмечу, показателем достижения главной цели инвестиционного развития Свердловской области является увеличение инвестиций в основной капитал на 70 процентов в 2030 году по сравнению с 2020 годом. К этому мы и будем стремиться.

В регионе они решаются эффективно. Инвесторы в своих выступлениях отметили, что во многом благодаря этому успешно реализуются проекты по созданию новых промышленных предприятий, развитию инфраструктуры. Так, генеральный директор Туринской горнорудной компании Олег Зубков рассказал, что жизненно важным для его компании стало региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

– В 2021 году был существенно увеличен налог на добычу полезных ископаемых. Совместными усилиями мы подготовили и заключили региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Это позволило вернуться к первоначальным налоговым условиям, – рассказал он.

С повышением налогов сталкиваются все недропользователи, подчеркнула в своем выступлении Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. По ее словам, необходимо проанализировать ситуацию и понять, что делать: либо достаточно подкорректировать правоприменительную практику, либо выходить на федеральный уровень с предложением внести изменения в Налоговый кодекс.

Заместитель генерального директора корпорации «Атомстройкомплекс» Александр Копылов поделился опытом частно-государственного партнерства в строительстве образовательных учреждений. Реализация первого такого проекта – строительство школы № 41 в Верх-Исетском районе – уже близится к завершению.

– Здание будет переменной этажности, от 2 до 4 этажей. Здесь смогут учиться 925 детей, – рассказал «ОГ» руководитель проекта Александр Мордвинов. – Строительство ведется с использованием передовых технологий и материалов. Школа будет отвечать всем стандартам, которые необходимы для подобных зданий. Все строительно-монтажные работы планируем завершить до конца этого года. Дальше – сертификация и прохождение всех необходимых для запуска процедур. 1 сентября 2024 года школа примет учеников. Важно отметить, что по соглашению мы не просто сдаем объект под ключ, но и берем на себя обязательства по эксплуатации здания на пять лет.

Как подчеркнул Александр Копылов, теперь в планах застройщика – тиражирование этого опыта. Решение шире использовать концессионные соглашения принято, чтобы девелоперские проекты не «отставали» в части создания социальной инфраструктуры. Уже поданы заявки по строительству в регионе объектов здравоохранения, готовятся к рассмотрению вопросы по реализации концессионных соглашений в сфере спорта.

Управляющий директор компании «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрей Лисицын рассказал о ходе строительства производства для переработки золотосодержащих и полиметаллических руд с получением концентратов драгоценных и цветных металлов на территории Краснотурьинского городского округа. В беседе с корреспондентом «ОГ» он подчеркнул, что большую помощь в реализации проекта оказал губернатор Евгений Куйвашев:

– Для того чтобы наши железнодорожные пути не пересекали автотрассу Серов – Ивдель и не осложняли и без того напряженный трафик, было принято решение строить путепровод над магистралью. Проект затратный. Евгений Владимирович посоветовал нам зарегистрироваться в качестве участника территории опережающего социально-экономического развития, что дало хорошие возможности для реализации планов.

По словам Андрея Лисицына, новый проект «Краснотурьинск-Полиметалл» является одной из точек роста экономики Северного Урала.

– Запуск предприятия обеспечит более 350 новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы в перспективе и продолжение реализации программ социально-экономического партнерства с муниципалитетами, – отметил он.

В рамках форума «Большой открытый диалог» прошли пленарные дискуссии, на которых представители власти и бизнеса обсудили возможность расширения перечня организаций, имеющих право на предоставление инвестиционного налогового вычета, создание условий для усиления импортонезависимости, перспективы развития преференциальных территорий, повышение доступности кредитных ресурсов, новые подходы к привлечению работников и другие вопросы.

– Задача форума – показать широкому кругу предпринимателей, что в регионе действует целый спектр мер господдержки, они доступны и помогают выстоять и развиваться в сложной экономической ситуации, – сказал «ОГ» генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев. – Чтобы ими воспользоваться, представителям бизнеса достаточно обратиться к нам или в профильное министерство за консультацией.

Построенное на Северном Урале предприятие «Краснотурьинск-Полиметалл» будет производить концентраты драгоценных металлов. Фото: Фото предоставлено «Краснотурьинск-Полиметалл»

Фото: Фото предоставлено «Краснотурьинск-Полиметалл»

Опубликовано в №43 от 01.03.2023