«Хотим развиваться дальше, чтобы делать города лучше»

Фото: Пресс-служба ЕВРАЗа, дивизион «Урал».

Общественная палата Нижнего Тагила выдвинула старый Демидовский завод на областной конкурс «Достояние Среднего Урала». Сейчас в городе готовится проект реновации уникального индустриального объекта под открытым небом. Средства на разработку проекта выделило одно из градообразующих предприятий – компания ЕВРАЗ.

В рамках соглашений о сотрудничестве ЕВРАЗа с тагильской мэрией и правительством Свердловской области в Нижнем Тагиле будет проведена еще и реконструкция плотины у завода-музея. К слову, это далеко не первая задача, которую власти и бизнес решают сообща: за последние пять лет в инфраструктуру Нижнего Тагила по трехстороннему соглашению уже вложено порядка 17 млрд рублей. Как промышленники меняют облик второго по величине города в регионе, «Областной газете» рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис НОВОЖЕНОВ.

«У Тагила – новое лицо»

– Денис Анатольевич, когда было подписано первое соглашение и почему вообще возникла необходимость в нем?

– Так получилось, что долгое время тагильчане довольно ревностно относились к областному центру – Екатеринбургу. Люди недоумевали, почему Нижний Тагил, где сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия региона, зарабатывает много, а средств на собственное развитие практически не получает – они уходят на другие проекты. Это была такая политика, с которой приходилось считаться. Ситуацию кардинально изменил губернатор Евгений Куйвашев. Помимо областного центра, он обратил внимание и на другие города, вносящие весомый вклад в экономику региона. И благодаря его поддержке в 2017 году наша компания, администрация города и правительство области заключили первое соглашение о сотрудничестве. В нем было прописано, что правительство области будет возвращать в бюджет города налоги, заработанные ЕВРАЗ Нижнетагильским металлургическим комбинатом сверх плана. Это позволило приступить к реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов.

– О каких проектах идет речь?

– В 2019 году к принятому соглашению было подписано дополнительное соглашение на конкретную сумму – 1,9 млрд рублей. Основная часть средств пошла на строительство моста через Нижнетагильский пруд. В 2020-м было подписано допсоглашение на 7 миллиардов: на эти деньги продолжилось строительство моста, была разработана проектно-сметная документация для создания культурно-образовательного центра в спальном районе города – на Гальянке, а также обозначены работы по созданию современного музейного комплекса на базе заводоуправления Демидовых.

Август 2022-го. Мост через нижнетагильский пруд за неделю до открытия. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В 2021 году в допсоглашение на 4 млрд рублей был включен капремонт городского Дворца детского и юношеского творчества, строительство культурно-образовательного центра на Гальянке и другие проекты. А в 2022-м было подписано допсоглашение на 4,2 млрд рублей: на эти средства была реконструирована Привокзальная площадь, и на ней установлена стела «Город трудовой доблести», был достроен мост, началась реализация проекта реконструкции плотины у старого Демидовского завода. Кроме этого, средства планируется направить на подготовку проектов по строительству крытого катка и универсального физкультурно-спортивного комплекса на Вые, а также на капремонт городских больниц и оснащение их новым оборудованием, включая старейшее медучреждение города – Демидовскую больницу. Это далеко не полный перечень проектов.

Стела «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле встречает гостей города Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

– По какому принципу шел отбор проектов?

– Что-то предлагали мы, что-то администрация города и правительство области. Садились и коллективно обсуждали. Расставляли приоритеты с точки зрения важности для тагильчан и перспектив на будущее. Никто не диктовал свои условия – все решалось в конструктивном диалоге. Дело ведь в том, что все участники соглашения преследуют одну цель – чтобы население Нижнего Тагила не сокращалось, чтобы люди жили и работали здесь, в том числе на нашем комбинате. А значит, нужно сделать город комфортным, безопасным и привлекательным для жизни. Все это возможно благодаря налаженному сотрудничеству ЕВРАЗа, городских и областных властей. И у нас сегодня есть мощный стимул зарабатывать еще больше, чтобы город становился еще краше.

«Нам нужны кадры»

– Один из новых масштабных проектов, который планируется реализовать в рамках трехстороннего соглашения – реновация старого Демидовского завода. Каким видится будущее этого индустриального объекта?

– Старый Демидовский завод – уникальный промышленный памятник, аналогов которому в России нет. Это бриллиант Нижнего Тагила, который может стать точкой притяжения не только туристов, но и различных культурных, деловых, молодежных инициатив. Главное, выбрать такую концепцию, чтобы она была интересна всем сторонам. И тогда этот проект вполне реально вывести на самоокупаемость. Мне в этом смысле нравится Новая Голландия в Санкт-Петербурге, где власти совместно с бизнесом восстановили заброшенные исторические здания, вписали их в городскую среду и включили в туристические маршруты. В Нижнем Тагиле все может быть еще круче, ведь завод сохранился. Разработка концепции уже идет, мы привлекли к этому лучших российских специалистов. В администрации города создана рабочая группа, совещания с участием проектантов проходят регулярно, уже есть предварительные результаты. Приятно, что идею реновации старого Демидовского завода активно поддерживают губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Владислав Пинаев. Все понимают, что просто любоваться таким наследием и хранить его, – этого сегодня недостаточно. Нужно вкладываться в его сохранность и развитие, иначе можно довести до руин, которые уже не восстановишь.

– Процесс реновации завода, судя по задумке, займет не один год. Можете назвать проекты, которые в рамках соглашения будут реализованы уже в ближайшее время?

– Конечно. Это в первую очередь реконструкция городской плотины, строительство детской многопрофильной поликлиники с вертолетной площадкой на Гальянке. Кроме того, запланирована большая работа по подготовке кадров для самых востребованных рабочих профессий. В первую очередь это металлурги, инженеры. Мы активно сотрудничаем с городским горно-металлургическим колледжем и Нижнетагильским технологическим институтом (филиалом УрФУ). На их базе хотим создать передовую инженерную школу. Помимо этого, открыть Центр профессиональных компетенций, порядка 60 процентов выпускников которого трудоустраивать на нашем комбинате. В центре смогут повысить свою квалификацию и даже получить новую профессию уже работающие тагильчане, причем не только с нашего комбината, но и с других предприятий, подрядных организаций. Правительство региона и администрация города наши намерения поддерживают, реализовывать проект будем на условиях софинансирования. Сегодня дефицит рабочих кадров в промышленных городах чувствуется очень остро. Менеджеров торговых залов много, а на заводы молодежь идет не так активно, хотя Средний Урал испокон веков был именно заводским краем и до сих пор им остается. На ЕВРАЗ НТМК сегодня работает почти 14 тысяч человек, мы исправно платим налоги, выплачиваем людям зарплату и прекрасно понимаем ответственность перед Нижним Тагилом. Новые профессионально подготовленные кадры нам нужны, и мы совместно с областными и городскими властями решаем эту задачу.

– Денис Анатольевич, если не секрет – что ощущаете в душе, когда видите, как очередная задумка претворяется в жизнь?

– Здесь целая гамма чувств… Главное, конечно – радость. То, о чем люди мечтали десятилетиями, становится реальностью. Взять, допустим, мост через Нижнетагильский пруд – о его необходимости говорили еще в 1950-е. И только в прошлом году, к 300-летию города, опять-таки благодаря трехстороннему соглашению о сотрудничестве, он был построен и открыт для движения. Или другой пример: городской Дворец детского и юношеского творчества, где занимаются 4,5 тысячи детей. Это крупнейшее учреждение дополнительного образования не ремонтировалось капитально более 30 лет. Только благодаря совместной работе властей и градообразующего предприятия в прошлом году в здание было вложено более 650 млн рублей, и капремонт сейчас на финишной прямой. Нижний Тагил преображается – это объективно. Многие туристы, приезжающие в город, испытывают шок: «А мы гораздо хуже все себе представляли!» И когда слышишь это, лишний раз убеждаешься – значит, мы не зря работаем.

Еще и Качканар С 2017 года в Качканаре тоже реализуется соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией города и градообразующим предприятием – горно-обогатительным комбинатом ЕВРАЗ КГОКом. За это время в инфраструктуру города вложено почти 2,5 млрд рублей. Как сообщил Денис Новоженов, на эти средства построены спорткомплекс «Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка» и Дворец единоборств «Атлант», идет строительство Ледового дворца «Кристалл», реконструкция горно-промышленного колледжа. При содействии предприятия отремонтирована городская больница и чаша бассейна Дворца спорта, организованы безопасные пешеходные переходы, благоустроены общественные территории, оптимизирована система теплоснабжения города. В рамках соглашения были профинансированы проекты по строительству новогодних ледовых городков, мероприятия к 65-летию Качканара и многое другое. Качканарский ГОК поддержал запуск скоростной электрички «Ласточка» до Качканара. Это было большое событие для горожан. Сейчас «Ласточка» делает регулярные рейсы в Качканар. Город не только изменился внешне, но и повысилась его транспортная доступность. Дворец единоборств «Атлант» в Качканаре сегодня принимает всероссийские и международные соревнования. Фото: Пресс-служба администрации Качканарского ГО

Досье «ОГ» Денис Новоженов родился в 1974 году в Нижнем Тагиле. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-экономист». Работает в ЕВРАЗе с 1996 года. Свою карьеру в компании начал экономистом на ЕВРАЗ НТМК, затем занимал различные руководящие должности на Высокогорском ГОКе, в Евразруде и Южкузбассугле. В 2011 году был назначен генеральным директором ГУП «Литейно-прокатный завод» в Смоленской области. С 2015 по 2018 год управлял комплексом зарубежных активов ЕВРАЗа. С апреля 2018 года Денис Новоженов занимает должность вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал». Женат, трое детей.

Комментарий Андрей Ярославцев, глава Качканарского городского округа: – В нашем округе действительно много сделано по трехстороннему соглашению с правительством региона и ЕВРАЗом. Много планов на этот год – как совместно с компанией, так и в рамках стратегии социально-экономического развития муниципалитета. Нынче мы завершаем перепрофилирование бывшей спортшколы «Спартак» в детский сад «Ласточка» и благоустройство Аллеи спорта по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Будем ремонтировать улично-дорожную сеть вблизи строящегося Ледового дворца, а также дорогу по улице Свердлова, дорожные участки и тротуары около образовательных учреждений. Большие планы по спорту. Уже на этой неделе в Качканаре пройдут Всероссийские соревнования по самбо среди юношей – очень статусное мероприятие. Кроме этого, мы хотим заявить на областной конкурс «Достояние Среднего Урала» нашу гору Качканар – одну из самых высоких и красивых на Урале.