В Каменске-Уральском обсудили стратегию подготовки кадров для промышленности

На форуме обсудили вопросы подготовки кадров для промышленных предприятий. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Каменске-Уральском проходит ежегодный гражданский форум, на котором сегодня обсудили вопросы подготовки новых кадров для промышленного сектора экономики Свердловской области. Участие в мероприятии приняли руководители уральских предприятий, вузов, техникумов, колледжей и центров занятости, сообщает департамент информационной политики региона.

"Сегодня запрос у предприятий огромный, в том числе у предприятий оборонного комплекса. С учетом той нагрузки, которая существует, подготовка и удержание кадров — это задача номер один. В идеале, конечно, если молодой рабочий или инженер придет на рабочее место сразу же после окончания колледжа или вуза. Там выучат его, что называется, под себя", — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Каменске-Уральском сосредоточены крупные металлургические предприятия Среднего Урала. Вопрос дефицита кадров актуален именно для промышленной сферы. Подготовку специалистов заводы берут в свои руки.

"Укомплектованность Синарского трубного — порядка 99%. Но тем не менее, потребность в высококвалифицированных кадрах присутствует. Нужны мехатроники, инженеры", — рассказала начальник управления, развития и привлечения персонала АО "СИНТЗ" Светлана Русских.

Промышленники отмечают, что профориентация школьников должна начинаться с 5–6-х классов, именно с этого момента учеников можно начинать готовить к поступлению в технические вузы. На Среднем Урале решению этого вопроса способствует комплексная программа "Уральская инженерная школа", которая реализуется в регионе с 2015 года по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Проект направлен на раннюю профориентацию детей, начиная с дошкольного возраста.

"Наше взаимодействие начинается с подшефных школ. У нас их восемь. Работает профориентационный лагерь дневного пребывания. Здесь школьники отрабатывают лидерские качества, знакомятся с предприятием. Сейчас работодатель борется за каждого сотрудника. Только лишь зарплаты — даже высокой — недостаточно, чтобы человек держался за свое место. Смотрят потенциальные кандидаты и на условия труда, и на социальный пакет", — поделилась опытом директор по персоналу филиала "РУСАЛ Каменск-Уральский" Анна Соломеина.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Специалистов под конкретное производство в Каменске-Уральском готовят в Политехническом колледже. Работа ведется по программе "Профессионалитет". Студенты приобретают больше практических навыков в условиях, приближенных к заводским. В течение 3–4 лет учащийся получает основные знания и узнает о тонкостях той или иной специальности. Таких молодых специалистов предприятия охотно берут на работу.

Участники форума обозначили ключевые направления в работе. Речь идет о проведении карьерных недель для школьников, индивидуальном сопровождении студентов до рабочего места, создании программ обучения в сфере среднего профессионального образования под заказ работодателя.

Напомним, свердловские колледжи примут более двух тысяч студентов для обучения по программе "Профессионалитет".