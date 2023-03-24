Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков посетил ряд предприятий Кушвы

Алексей Шмыков высоко оценил работу градообразующих предприятий Кушвы. Фото: Павел Ворожцов

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков высоко оценил работу и потенциал градообразующих предприятий Кушвинского городского округа, которые обеспечивают социально-экономическое развитие территории.

В частности, Алексей Шмыков посетил завод прокатных валков, где в вальцемеханическом цехе открыли новый административно-бытовой комплекс. С вводом его в работу на предприятии будет усовершенствована внутризаводская логистика, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сегодня мой визит совпал с открытием нового корпуса. Здесь работает практически 400 человек и постоянно улучшаются условия труда. Забота о людях — это ключевая составляющая стабильно работающего предприятия. Здесь комфортные душевые и раздевалки и столовая на 50 мест. Само производство действительно уникально. На 100% выполняет задачу по импортозамещению. С потерей европейского и западного рынков это предприятие стало одним из крупнейших поставщиков валков для наших промышленных предприятий, в том числе металлургических. Раньше такие валки поставлялись из Австрии и Германии. Планы у предприятия по модернизации большие, планируется расширение производства", — заявил Алексей Шмыков.

Фото: Павел Ворожцов

Отмечается, что завод является участником нацпроектов "Производительность труда" и "Международная кооперация и экспорт". На предприятии идет реализация четырех инвестиционных проектов на сумму в 3 млрд рублей. К 2025 году на заводе намерены увеличить объемы производства за счет изготовления новых импортозамещающих видов валков.

Также Алексей Шмыков посетил предприятие "Молочная Благодать", которое является одним из крупнейших на Среднем Урале производителем молочной продукции. Завод поставляет продукцию в магазины Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Фото: Павел Ворожцов

Подробный материал о визите Алексея Шмыкова в Кушву будет опубликован в номере "Областной газеты" за 25 марта 2023 года.

Напомним, ранее Алексей Шмыков посетил гражданский форум в Каменске-Уральском, где обсудили вопросы подготовки новых кадров для промышленного сектора экономики Свердловской области.