Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге пройдет одновременно с ИННОПРОМ

Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года. Фото: пресс-служба МиВЭС Свердловской области

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин и генконсул Китайской Народной Республики Цуй Шаочунь обсудили вопросы Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге. Выставка пройдет в июле 2023 года одновременно с ИННОПРОМ, сообщает пресс-служба МиВЭС Свердловской области.

Темой встречи стали вопросы подготовки мероприятий седьмого Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет 10–13 июля 2023 года. Планируется, что деловая программа и экспозиция выставки будут плотно связаны с важнейшими направлениями сотрудничества между Россией и Китаем с акцентом на развитии межрегиональных связей.

"Мы со своей стороны уже начали прорабатывать мероприятия региональной повестки ЭКСПО. Так, совместно с Народным Правительством провинции Хэйлунцзян планируем организовать на выставке деловое мероприятие, которое включит в себя презентации торгово-экономического потенциала Свердловской области и Хэйлунцзяна, а также круглые столы и В2В-биржи по 6 направлениям сотрудничества. В качестве ключевых направлений рассматриваем сельское хозяйство, лесопереработку, машиностроение, логистику, туризм и образование", — рассказал Вячеслав Ярин.

По словам Цуй Шаочуня, КНР на площадке ЭКСПО планирует представить технологии и продукцию различных отраслей промышленности, в том числе оборудование для деревообрабатывающей и пищевой индустрии, автомобильную технику и автокомпоненты, строительные и упаковочные материалы, бытовую технику и многое другое.

"Мы надеемся, что выставка пройдет на высоком уровне и с большой степенью эффективности", — отметил генконсул КНР в Екатеринбурге.

Напомним, ранее глава города Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге.