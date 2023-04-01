Темы дня

Экономика / Промышленность
1 апреля 2023, 15:14

Правительство России поможет оборонным предприятиям восполнить потребности в специалистах

Завод

Главное требование для получения субсидии – предприятие должно входить в реестр организаций ОПК. Фото: Галина Соловьева

Российское правительство расширило параметры поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Теперь они получат компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы не только из других областей России, но и из других муниципальных образований в пределах одного региона.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России. Документ опубликован на сайте.

Данная мера поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Перечень организаций, которые нуждаются в сотрудниках, а также список востребованных профессий утверждают руководители регионов. Главное требование —  предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведется Минпромторгом.

Согласно документу, работодатели получат субсидию, которая равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умножена на количество трудоустроенных. Эта сумма будет выплачиваться 4 раза — каждые три месяца после трудоустройства работника.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что оборонным предприятиям Среднего Урала выделят субсидии на переобучение работников. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.04.2023, 17:42 / Спорт
Женская сборная Свердловской области выиграла биатлонную эстафету на чемпионате России
01.04.2023, 17:02 / Общество
В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадала трехлетняя девочка
01.04.2023, 16:45 / Общество
За сутки коронавирусом заразились 144 свердловчанина
01.04.2023, 16:11 / Общество
Горячее питание в школах станет обязательным
01.04.2023, 15:38 / Общество
В ДТП на Режевском тракте погибли два человека