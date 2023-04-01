Правительство России поможет оборонным предприятиям восполнить потребности в специалистах

Главное требование для получения субсидии – предприятие должно входить в реестр организаций ОПК. Фото: Галина Соловьева

Российское правительство расширило параметры поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Теперь они получат компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы не только из других областей России, но и из других муниципальных образований в пределах одного региона.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России. Документ опубликован на сайте.

Данная мера поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Перечень организаций, которые нуждаются в сотрудниках, а также список востребованных профессий утверждают руководители регионов. Главное требование — предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведется Минпромторгом.

Согласно документу, работодатели получат субсидию, которая равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умножена на количество трудоустроенных. Эта сумма будет выплачиваться 4 раза — каждые три месяца после трудоустройства работника.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что оборонным предприятиям Среднего Урала выделят субсидии на переобучение работников.