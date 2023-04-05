«Коллеги видят, потенциал региона очень высокий»

Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Нижнем Тагиле прошло годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). В нем приняли участие губернатор Евгений КУЙВАШЕВ, президент РСПП Александр ШОХИН, полпред Президента РФ в УрФО Владимир ЯКУШЕВ и председатель Заксобрания Людмила БАБУШКИНА. Участники мероприятия обсудили стратегические планы региона в сфере импортозамещения и развития промышленного сектора. В частности, Александр Шохин заявил, что и в масштабах страны Свердловской области на этих направлениях отведена особая роль.

В среду утром пассажиры железнодорожного вокзала Екатеринбурга наверняка были удивлены обилием здесь представителей руководства региона и крупных предприятий. Дело в том, что впервые в истории годовое собрание СОСПП решили провести в промышленном сердце Среднего Урала – Нижем Тагиле. И отправились туда участники на высокотехнологичной «Ласточке», которая за последние годы стала для свердловчан уже привычным способом быстро и с максимальным комфортом добираться до ключевых городов области. ВИП-электричка отошла от перрона строго по расписанию. Наверняка за время пути участники собрания смогли обсудить ряд важных для развития региона и страны моментов.

Впрочем, основная часть работы происходила, конечно же, на площадке Дворца культуры НТМК в Нижнем Тагиле.

Евгений Куйвашев в своем выступлении обозначил стратегические планы региона в сфере импортозамещения и развития промышленного сектора. А также завил о ситуации с кадровым наполнением отрасли и тех шагах, которые предпринимает Свердловская область в этом направлении.

Накануне Президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию промышленности в условиях санкционного давления. Губернатор отметил, что главой государства был поставлен ряд важнейших задач в плане научно-технологического развития России, поддержки промышленного комплекса, стимулирования инвестиционной деятельности. Евгений Куйвашев уже дал поручение правительству Свердловской области выработать подходы к реализации этих задач и выразил надежду на активное включение в эту работу Союза промышленников и предпринимателей.

Глава региона подчеркнул, что экономика региона, промышленный сектор в целом адаптировались к условиям санкционного давления и внешним ограничениям. Так, в прошлом году было запущено 19 новых производств с общим объемом инвестиций свыше 5 миллиардов рублей. Сегодня в развитии импортозамещающего производства активно участвует и малый бизнес.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что экономика региона, промышленный сектор в целом адаптировались к условиям санкционного давления. Фото: Полина Зиновьева

«Главный ориентир нашей работы на среднесрочный период – обеспечить динамичный и качественный рост экономики, повышение уровня доходов граждан. Решение кадровых вопросов – это основа эффективной производственной деятельности», – отметил губернатор.

По его словам, сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Позднее на полях заседания глава региона оценил потребность в кадрах для промышленности – в 15 тысяч человек.

Евгений Куйвашев отметил, что областные власти последовательно выстраивают системную работу по обеспечению промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям. Однако уровень средней зарплаты в регионе пока отстает от среднероссийского.

– Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность обеспечивать рост заработной платы работников предприятий темпами как минимум выше уровня инфляции, – резюмировал Евгений Куйвашев.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил об особой роли Свердловской области в прорывном развитии промышленности. Он рассказал, что накануне заседания президиума Госсовета губернаторам предложили определить город с лучшим в стране потенциалом для развития промышленности. Первое место занял Екатеринбург.

«И я думаю, что это касается Екатеринбурга не только как города, но и Свердловской области как региона. Действительно, даже коллеги, губернаторы видят, что потенциал развития обрабатывающей промышленности, машиностроения в частности, не только таких традиционных отраслей, как металлургия, например, – очень высокий в Екатеринбурге и в регионе в целом», – подчеркнул президент РСПП.