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Экономика / Промышленность
6 апреля 2023, 18:04

Евгений Куйвашев поручил правительству поддержать инвесторов региона

инвестиции

Продление сроков выполнения инвестпроектов позволит снизить риски их неисполнения. Фото: Алексей Кунилов

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева правительство региона примет дополнительные меры поддержки для завершения приоритетных инвестиционных проектов. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Решение о внесении в Законодательное собрание Свердловской области законопроекта, предполагающего закрепление возможности продления срока реализации тех инвестиционных проектов, которые получили статус приоритетного до 1 марта 2022 года, принято сегодня на заседании регионального правительства.

"Мы усиливаем поддержку субъектов инвестиционной деятельности. В частности, продлеваем срок реализации приоритетных инвестпроектов. Сейчас этот срок ограничен пятью годами. Однако мы все понимаем, что в новых экономических реалиях предприятиям может потребоваться больше времени на реализацию значимых проектов. Такая возможность им будет предоставлена. Те компании, которые до 1 марта 2022 года получили статус участника приоритетного инвестпроекта, смогут при необходимости продлить сроки его реализации на период до двух лет", — отметил Евгений Куйвашев.

Благодаря этому решению предприятия смогут выполнить взятые на себя обязательства по инвестициям, запустить проекты и сохранить за собой налоговые преференции.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков пояснил, что в условиях санкционного давления предприятия испытывают трудности. А продление сроков выполнения инвестпроектов позволит снизить риски их неисполнения. "Реализация проектов будет способствовать стабильному развитию экономики и расширению потенциала для привлечения в регион новых инвесторов", — добавил Вадим Третьяков.

Статус участника приоритетного инвестпроекта позволяет до 2024 года снизить ставку по налогу на прибыль для вновь создаваемых производств до 13,5%, на модернизацию производств — до 16%, а с 2024 года — право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество на объекты, созданные в ходе реализации проекта.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев назначил министром инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова.

Областная газета Свердловской области

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