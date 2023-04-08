Уральская горнопромышленная декада проходит в Екатеринбурге

Научно-производственный форум проходит на площадке УГГУ. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге проходит XXI Уральская горнопромышленная декада. Площадкой масштабного форума выступает Уральский государственный горный университет (УГГУ).

Ежегодно научно-производственный форум объединяет специалистов в сфере науки, производства и бизнеса горнопромышленных регионов России, а также из Китая, Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран, сообщает министерство промышленности и науки Свердловской области.

Одно из главных событий форума — заключение соглашения о сотрудничестве между УГГУ и Уралвагонзаводом. Подписи в документе поставили ректор УГГУ Алексей Душин и заместитель директора по персоналу предприятия Ирина Артамонова. Соглашение касается подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Отмечается, что сегодня предприятия Среднего Урала значительно увеличили объемы производства, в том числе для решения задач ОПК.

Форум продлится до 12 апреля включительно. В программе мероприятий — международные конференции. Они посвящены развитию геологии и геофизики, технологиям добычи и переработки полезных ископаемых и техногенного сырья. Также участники форума обсудят вопросы совершенствования оборудования для горной и нефтегазовой промышленности. Затронут темы экологической безопасности техногенных объектов и горнопромышленных регионов, экономики недропользования.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил инициативы по решению кадрового вопроса в промышленности региона.