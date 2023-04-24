Евгений Куйвашев оценил возможности ферганских предприятий в Узбекистане

Евгений Куйвашев посетил несколько предприятий в Ферганской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Республику Узбекистан оценил возможности предприятий Ферганской области.

Промышленный потенциал Ферганской области Евгению Куйвашеву презентовал хоким Хайрулло Бозаров. Производственные площадки могут стать партнерами Среднего Урала, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Наиболее перспективное предприятие для двустороннего сотрудничества — крупнейший в Узбекистане и Центральной Азии завод "Кварц". Предприятие выпускает листовое полированное, цветное, закаленное стекло, а также стекла для сферы автомобилестроения. Свердловской области продукция "Кварца" интересна с точки зрения высоких темпов строительства, которые реализуются в регионе.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Кроме этого, Евгений Куйвашев оценил промышленный потенциал предприятия, производящего керамогранитные плиты — Art Soft Ceramic и крупнейшей в Узбекистане текстильной компании Global Textile Infinity.

Также Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров обсудили идею создания Ферганского дома на Среднем Урале, в котором производители из Узбекистана смогут представить свою продукцию.

Сообщается, что предприятия, представленные свердловской делегации, работают в перспективных направлениях для межрегионального сотрудничества. Векторы взаимодействия стороны определят в ходе дальнейших переговоров. Речь пойдет о реализации двусторонних проектов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Подробнее о визите Свердловской делегации во главе с губернатором в Республику Узбекистан читайте в материале "Областной газеты" 25 апреля.

Напомним, делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым начала работу в Узбекистане накануне.