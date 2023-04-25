Евгений Куйвашев презентовал Свердловскую область на выставке ИННОПРОМ в Ташкенте

Стенд Свердловской области на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в первый день посетили более 4 тысяч человек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал в Ташкенте промышленный потенциал региона на Международной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" заместителю премьер-министра Республики Узбекистан Жамшиду Ходжаеву и заместителю председателя правительства — министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Более 50 свердловских предприятий представляют регион на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Они демонстрируют свои разработки и достижения в металлургии, IT, энергетике, машиностроении, фармацевтике и других сферах. Эксперты высоко оценивают эффект от участия в выставке, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Для уральцев это дополнительные деньги в экономику, новые рабочие места. Это дополнительные возможности для нашего малого и среднего бизнеса, который достаточно широко представлен здесь. И, безусловно, это вопрос продвижения нашей продукции, вопрос импорта тех товаров, которые не производятся в России, это изучение рынков, совместные кооперационные цепочки. Участие Свердловской области в выставке ИННОПРОМ в Ташкенте — это не просто вопрос продвижения нашего региона, это достаточно серьезная экономическая интеграция", — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В частности, на стенде региона экспонировался уральский завод "Реиннольц", который из небольшого стартапа превратился в предприятие по производству систем водоподготовки, очистки стоков, теплообменных аппаратов, где работает 100 человек. Завод поставляет свое оборудование в Узбекистан.

Еще одним предприятием, которое успешно сотрудничает с Узбекистаном, стало "Синара транспортные машины". Завод поставляет в республику укладочные краны, моторные платформы. Ранее предприятие экспортировало в Узбекистан 120 единиц тягового подвижного состава.

"Узбекистан очень интересен и России, и Уралу как одному из самых активных участников внешнеэкономической деятельности. Узбекистан все увереннее и просто очевиднее занимает место лидера в Центрально-Азиатском регионе. И к Свердловской области здесь внимание максимальное, так как мы интересны в широкоформатном плане — то есть это и металлургия, и машиностроение, и химия, и фармакология, и сфера IT. Компании наши это понимают, они это чувствуют. Поэтому и состав делегации внушительный, несмотря на то, что сейчас отношение к таким бизнес-миссиям стало очень прагматичным — все понимают, что пустых поездок быть не должно. Почему нашим интересно ездить? Потому что в прошлом году удалось добиться очень высокого уровня переговоров. В первую очередь благодаря тому, что у нас делегацию традиционно возглавляет Евгений Владимирович [Куйвашев]. Мы вкладываем ожидания в эту поездку, с высокой долей уверенности, что все должно получиться", — отметил на полях выставки президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в главной пленарной сессии ИННОПРОМ, она посвящена теме международных промышленных проектов в Центральной Азии и конкурентных преимуществ на фоне новых вызовов. Сессию возглавили заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев, первый заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Исоджон Курбонзода.

Сегодня проходит главный день выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Стенд Свердловской области посетили более 4 тысяч человек. В этом году на площадке представители бизнес-сообщества имеют возможность проводить целевые встречи. На свердловском стенде уже состоялось более 50 переговоров.

Ранее главы Свердловской и Ферганской областей подписали соглашение о сотрудничестве.