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Экономика / Промышленность
27 апреля 2023, 09:40

Владимир Якушев высоко оценил работу завода "Уральские локомотивы"

Михаил Ходоровский, Олег Спаи, Владимир Якушев

Михаил Ходоровский и Олег Спаи продемонстрировали Владимиру Якушеву производственные процессы предприятия. Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев побывал на заводе "Уральские локомотивы". Он высоко оценил работу предприятия и отметил особую важность создания полностью отечественной железнодорожной техники.

Генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и генеральный директор завода Олег Спаи продемонстрировали Владимиру Якушеву производственные процессы предприятия, которое выпускает грузовые локомотивы нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уральского полпреда.

Владимира Якушева заинтересовал опыт завода по внедрению уникальных для российского машиностроения процессов, таких как клеевые работы и сварка алюминия. Он узнал о перспективных проектах предприятия, в том числе об электровозах для контейнерных перевозок, развивающих скорость до 140 км/ч. Эти локомотивы проектируются на базе электровоза 3ЭС8 "Малахит".

Делегация также обсудила создание новой модели пятивагонного скоростного электропоезда "Ласточка-М" серии ЭС104 из российских комплектующих. Сейчас завершается сборка опытного образца. Отечественное тяговое оборудование способно обеспечить разгон до 160 км/ч и эффективное торможение. Испытания поезда начнутся в июне 2023 года.

По словам Михаила Ходоровского, модель "Ласточки-М" в перспективе станет базовой платформой для целой линейки отечественных скоростных электропоездов.

Владимира Якушева заинтересовал опыт завода по внедрению уникальных для российского машиностроения процессов. Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

Напомним, ранее Владимир Путин включил Владимира Якушева и Евгения Куйвашева в состав Совета по развитию местного самоуправления.

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Областная газета Свердловской области

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