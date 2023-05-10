На территории "Титановой долины" в Верхней Салде открылся таможенный пост

Компании смогут осуществлять все административные процедуры, не выезжая за периметр особой экономической зоны. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Верхнесалдинский таможенный пост Екатеринбургской таможни появился на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Раньше он находился далеко от производственной площадки. Сейчас его переместили ближе к резидентам ОЭЗ, облегчив работу 22 организациям.

"Теперь компании смогут осуществлять все административные процедуры, связанные с таможенным контролем, в том числе оформление документов, не выезжая за периметр особой экономической зоны. Что, в свою очередь, сократит временные затраты и ускорит производственный процесс", — приводит слова начальника Екатеринбургской таможни Эдуарда Туранова пресс-служба Уральского таможенного управления.

Отметим, что в ноябре 2017 года на площадке в Верхней Салде начала действовать процедура свободной таможенной зоны (СТЗ). Это позволило резидентам пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями.

"В рамках СТЗ грузооборот одной из организаций за 2022 и первый квартал текущего года составил более 4 000 тонн. Бизнес получил освобождение от уплаты таможенных платежей на сумму без малого 900 миллионов рублей", — рассказал начальник Верхнесалдинского таможенного поста Екатеринбургской таможни Денис Коренистов.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с Эдуардом Турановым.