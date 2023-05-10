Свердловские компании представляют регион на промышленной выставке в Казахстане

Представители 11 предприятий Среднего Урала примут участие во встречах и переговорах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Астане с 10 по 12 мая проходит III Международная выставка обрабатывающей промышленности Kazakhstan Industry Week. На ней работает делегация Свердловской области во главе с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным.

Бизнес-миссия организована правительством региона в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Представители 11 предприятий Среднего Урала примут участие во встречах и переговорах с представителями деловых кругов Республики Казахстан. Их цель — продвижение продукции предприятий Свердловской области на новые рынки. Одним из ключевых мероприятий станет XI Форум машиностроителей Казахстана.

В рамках Kazakhstan Industry Week проходит IV Международная выставка по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair, где размещен стенд Свердловской области.

Представленные уральские компании заняты в сферах самолетостроения, электротехники, производства кранового оборудования, промышленных фильтрующих элементов, гидравлики, металлорежущего инструмента, медицинского оборудования, смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, упаковок, переработки полимеров.

Оператор поездки в Казахстан — Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, созданное по решению губернатора Евгения Куйвашева при министерстве инвестиций и развития региона. Ожидается, что выставку посетят более 3 000 человек.

Отметим, что Свердловская область сотрудничает с Казахстаном по широкому спектру направлений. Крупные уральские компании участвуют в реализации совместных инвестиционных и кооперационных проектов, развивается сотрудничество по линии малого и среднего бизнеса.

Российская Федерация занимает первое место среди основных торговых партнеров Республики Казахстан с долей во внешнеторговом обороте страны в 2021 году 23,9%. Импульс развитию отношений дала Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в 2022 году, где Казахстан выступил страной-партнером. Выставку в Екатеринбурге посетили премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловские предприниматели представят регион на промышленной выставке в Казахстане.

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