Свердловский минстрой утвердил планировку третьей очереди "Титановой долины"

Утверждение планировки – это важный этап расширения площадки особой экономической зоны. Фото: Галина Соловьева

Планировка третьей очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Алапаевском городском округе утверждена министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Планируется, что там будет реализован инвестиционный проект по строительству завода, который производит мелющие шары. Это позволит создать 1,2 тысячи рабочих мест.

Напомним, в 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсуждал с министром экономического развития России Максимом Решетниковым вопросы развития промышленного и инвестиционного потенциала Среднего Урала, в том числе путем расширения ОЭЗ "Титановая долина". Глава Минэкономразвития тогда отметил, что Свердловская область, являясь лидером по объемам производства продукции в России, насыщает внутренний рынок и помогает укреплять технологическую независимость страны. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, утверждение планировки – это важный этап расширения площадки особой экономической зоны и реализации инвестором крупного проекта по производству продукции, востребованной горнорудной, угольной и другими отраслями промышленности.

"А для территории — это еще один шаг к созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей", — подчеркнул Дмитрий Ионин.

В Алапаевском городском округе будет построен завод "Нейвасталь". В декабре 2022 года губернатор Евгений Куйвашев и директор компании "Формат-ЕК" Алексей Фомин подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта. Предприятие будет производить стальные заготовки и готовую продукцию — стальные мелющие шары диаметром от 30 до 140 миллиметров. Будет создано 1,2 тысячи рабочих мест.

Планируется, что завод будет запущен в два этапа. На первом — в эксплуатацию введут шаропрокатный цех. Сначала продукцию будут получать из стальных заготовок внешних поставщиков. После запуска электросталеплавильного и сортопрокатного цехов "Нейвасталь" будет работать на собственном металле. Проектная мощность предприятия оценивается в 290 тысяч тонн мелющих стальных шаров в год и 520 тысяч тонн круглой стальной заготовки. Объем инвестиций в реализацию первого этапа проекта составляет 18,9 миллиарда рублей.

Особая экономическая зона в Алапаевске займет 119 гектаров. Сегодня общая площадь ОЭЗ "Титановая долина" составляет около 400 гектаров. Первая площадка находится в Верхней Салде, вторая — на землях Екатеринбурга и Сысертского городского округа. Количество резидентов ОЭЗ — 22. Объем инвестиций бизнеса превышает 22,6 миллиарда рублей, выручка — 46 миллиардов рублей, создано более 2 тысяч рабочих мест.

Напомним, в "Титановой долине" на площадке "Уктус" приступили к созданию дополнительной инженерной инфраструктуры.

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