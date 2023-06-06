Краснотурьинск обогатится переработкой

В присутствии губернатора был отлит восьмикилограммовый золотой слиток. Фото: све.рф

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ дал старт работе новой обогатительной фабрики «Краснотурьинск-Полиметалл». На предприятии создано 350 новых рабочих мест, а объем налоговых платежей и страховых взносов в бюджеты всех уровней после выхода производства на проектную мощность в среднем составит 450 миллионов рублей в год. Это даст в том числе дополнительные возможности по развитию социальной сферы и благоустройству территории. Новое производство позволит перерабатывать 450 тысяч тонн цинковых и медно-цинковых руд в год.

«Краснотурьинск-Полиметалл» является резидентом территории опережающего развития Краснотурьинск. Проектная мощность нового производства – порядка 450 тысяч тонн переработанной руды в год. Объем инвестиций в проект превышает 7 миллиардов рублей.

– Новое предприятие – это создание рабочих мест, хорошая заработная плата и, конечно же, это дополнительные отчисления в бюджет. Это серьезно укреп­ляет суверенитет нашей страны, расширяет наши возможности с точки зрения применения отечественных технологий. Это большой производственный хаб крупного горнодобывающего и металлургического предприятия, – сказал Евгений Куйвашев.

Производство полностью обеспечит переработку полиметаллической руды из месторождений в районе Краснотурь­инска, Ивделя, Карпинска, а в перспективе и из других территорий. Этот инвестиционный проект считается одной из ключевых точек роста экономики Северного Урала. Строительство горно-обогатительной фабрики началось 9 сентября 2020 года. За два года построен главный корпус, отделение сгущения, узел приема руды с конвейерной галереей, склад крупнодробленой руды, открытая площадка хранения реагентов, склад концентратов, газовая котельная и другие производственные и вспомогательные объекты. Также проложены инженерные сети и сделаны внутриплощадочные проезды. Для обеспечения эффективной логистики предприятием была построена железнодорожная ветка от станции Красный Железняк до промышленной площадки с путепроводом через автодорогу «Серов–Ивдель».

Сформированная железнодорожная инфраструктура обеспечит доставку руды и отправку концентратов с обогатительного комплекса. Для энергоснабжения нового производства компания «Россети Урал» возвела подстанцию «Полиметалл».

– Это качественно новый для «Полиметалла» проект. Наша фабрика рассчитана на переработку семи типов руд с помощью технологии флотационного и гравитационного обогащения. Совместно с «Золотом Северного Урала», где используется кучное выщелачивание и технология «уголь в пульпе», два предприятия образуют уральский промышленный хаб с широкими технологическими возможностями по переработке руды разного минералогического состава, – отметил управляющий директор «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрей Лисицын.

Новая фабрика построена в непосредственной близости с действующим уже более 20 лет активом компании – «Золото Северного Урала». На протяжении 20 лет на предприятии из руды ежегодно извлекается порядка 2-3 тонн золота.

В ходе визита на предприятие губернатор Евгений Куйвашев оценил производственные мощности – в присутствии главы региона был изготовлен слиток из золотосеребряного сплава.

Отметим, с 2008 года инвестиции компании «Полиметалл» в социальное развитие Красно­турьинска превысили 330 миллионов рублей.