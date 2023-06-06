Новый мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске запустят летом

Уже с этого лета мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске начнет перерабатывать отходы севера области

Самый крупный мусоросортировочный объект на севере Свердловской области – в Краснотурьинске – построен. В данный момент он проходит лицензирование, запуск его состоится этим летом, сообщил «ОГ» областной министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ. Это первый современный комплекс, возведенный в регионе в рамках нацпроекта «Экология».

Мусоросортировочное предприятие мощностью 129 тысяч твердых коммунальных отходов (ТКО) в год построила компания «Рифей» – региональный оператор по обращению с ТКО в северной зоне Свердловской области. Стоимость объекта – 1,5 млрд рублей. Как рассказал исполнительный директор компании Федор Потапов, на первом этапе запуска завод обеспечит отбор полезного сырья из отходов Краснотурьинского, Волчанского, Карпинского, Североуральского, Ивдельского городских округов и Пелыма. В процессе сортировки здесь будут выделять стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и пластик.

На сортировочной линии комплекса установлены новейшие автоматические сепараторы российского производства. Мощная магнитная система способна выхватывать из потока отходов фрагменты весом до 30 кг, а затем самостоятельно направлять их в специальные контейнеры для вторсырья. На заводе будет работать спецтехника с мультилифтами – гидравлическими стрелами с крюковым захватом на конце. Они дают возможность мусоровозам загружать и транспортировать отходы без привлечения грузчиков и дополнительной техники.