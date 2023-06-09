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Экономика / Промышленность
9 июня 2023, 19:50

Забастовку прекратили шахтеры Мариинского прииска в Свердловской области

Мариинский прииск

Все сотрудники Мариинского прииска приступили к работе. Фото: Павел Ворожцов

Шахтеры Мариинского прииска, находящегося в поселке Малышева Свердловской области, прекратили забастовку и приступили к работе, сообщили в компании "РТ-Капитал", которая управляет прииском.

"Все сотрудники Мариинского прииска прекратили забастовку и вернулись к исполнению своих должностных обязанностей по итогам общения с руководством предприятия. На Мариинском прииске в ближайшее время приступят к реализации мероприятий, направленных на обеспечение возможности строительства флотационной фабрики", — сообщил заместитель генерального директора компании "РТ-Капитал" Игорь Юдин.

До 14 июня текущего года будет создана рабочая группа, которая займется разработкой плана мероприятий по развитию прииска. В состав группы войдут представители "РТ-Капитала", Мариинского прииска, представители губернатора Свердловской области. Планируется проработка вопроса экономической эффективности одновременной добычи открытым и подземным способом. 

"Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии. Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода. Мы попытались донести до трудового коллектива, что все разговоры о закрытии предприятия — это провокация. Напротив, мы реализуем на Мариинском прииске план финансового оздоровления. Его цель — повысить производственную и экономическую эффективность предприятия, вывести его на безубыточный уровень", — добавил Игорь Юдин. 

В планах руководства компании "РТ-Капитал" — техническое перевооружение Мариинского прииска и строительство флотационной фабрики. Необходимые для этого документы получены. 

Областная газета Свердловской области

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