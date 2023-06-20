Перспективы развития ВСМПО-АВИСМА Василий Козлов обсудил с Николаем Мельниковым

С начала года зарплата основному производственному персоналу была увеличена от 6% до 40%. Фото: Алексей Кунилов

Перспективы развития корпорации "ВСМПО-АВИСМА", в том числе укрепление кадрового потенциала крупнейшего производителя титана, стали темой совещания, которое по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева провел его заместитель Василий Козлов. Встреча прошла в рамках системной работы по мониторингу за ритмичным функционированием промышленного комплекса в регионе в новых экономических условиях.

Ранее Евгений Куйвашев, выступая на годовом общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, сделал акцент на кадровом обеспечении промкомплекса региона. Заработная плата является одним из ключевых условий привлечения и закрепления работников на предприятиях. Губернатор выразил надежду, что уральский бизнес сможет обеспечивать рост доходов работников темпами, превышающими уровень инфляции. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По данным исполняющего обязанности генерального директора корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Николая Мельникова, на предприятии работает около 20 тысяч человек. Корпорация обеспечена заказами и реализует крупные инвестиционные проекты. В условиях возросшего спроса на ряд рабочих специальностей предусмотрены дополнительные расходы на персонал. С начала года зарплата основному производственному персоналу была увеличена от 6% до 40%. Проведена ежегодная индексация заработной платы всем сотрудникам компании на 6%. Фонд оплаты труда вырос на 16%.

"В настоящее время средняя зарплата на предприятиях ВСМПО-АВИСМА составляет 69 тысяч рублей. Дополнительные расходы на персонал в 2023 году превысили 3,3 миллиарда рублей. На исполнение социальных обязательств работодателя по коллективному договору направляется ежегодно порядка 2 миллиардов рублей. Всего за последние два года фонд заработной платы увеличен на 31%. И на этом мы не останавливаемся", — рассказал Николай Мельников.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге прошел форум, посвященный эффективности нацпроекта "Производительность труда".

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