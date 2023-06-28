Партнерство с БелАЗ позволило перевезти более 1,5 миллиарда тонн породы на одном из крупнейших месторождений Среднего Урала

Сотрудничество с белорусским производителем горных машин БелАЗ началось в 1968 году. Фото: Александр Зайцев

Более 1,5 миллиарда тонн горной массы на крупнейшем в мире Баженовском месторождении хризотил-асбеста было вывезено благодаря карьерной технике завода "БелАЗ". Ее закупал комбинат "Ураласбест" в рамках многолетних партнерских связей Свердловской области и Республики Беларусь. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В 2023 году Республика Беларусь стала страной-партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, в рамках которой с 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет ярмарка-фестиваль белорусских товаров "От всего сердца".

Белоруссия является одним из ключевых партнеров Свердловской области. Поставка белорусской техники на Средний Урал в апреле стала одной из тем рабочей встречи губернатора Евгения Куйвашева с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Речь шла о закупке троллейбусов к юбилею Екатеринбурга, приобретении автодорожной техники, а также карьерной техники производства БелАЗ.

На сегодняшний день на комбинате в Асбесте работает более 30 разных модификаций самосвалов: 30-, 50- и 130-тонные самосвалы, поливомоечные и пескоразбрасывающие машины, специальные карьерные тягачи. За последние два года парк "Ураласбеста" пополнился тремя новыми самосвалами.

"Сотрудничество с белорусским производителем горных машин началось в 1968 году. Тогда на комбинат прибыл первый 27-тонный БелАЗ. За всю историю сотрудничества БелАЗами в карьере комбината было перевезено более 1,5 миллиарда тонн горной массы. Именно эти самосвалы составляют основу автопарка комбината "Ураласбест". Кстати, последние три 130-тонные машины мы приобрели благодаря подписанным соглашениям на ИННОПРОМе. Вся эта техника — именная: названа в честь знаменитых людей комбината", — отметил заместитель директора автотранспортного предприятия "Ураласбеста" Вячеслав Смирнов.

Также компания "БелАЗ" в 2022 году подарила "Ураласбесту" уличные тренажеры для спортивных площадок. На одной из них занимаются работники комбината, отдыхающие в санатории, на другой — водители автоколонны предприятия.

Ранее "Областная газета" писала, что определены 35 свердловских компаний, которые представят регион на ИННОПРОМе.