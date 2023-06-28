Территория опережающего развития "Новоуральск" расширит свои границы

Предполагается в режим ТОР включить земли площадью 79,4 гектара, обеспеченные инфраструктурой. Фото: Владимир Мартьянов

28 июня расширение территории опережающего развития (ТОР) "Новоуральск" Свердловской области одобрили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и ТОР в моногородах. Оно прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы проводим очередное заседание рабочей группы по вопросу создания территорий опережающего развития и особых экономических зон. Сегодня в стране действует 50 особых экономических зон. Фактический объём инвестиций по проектам составляет почти 900 миллиардов рублей. Объём налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, – 176 миллиардов рублей. В моногородах и ЗАТО работают 92 ТОР. Осуществлено более 262 миллиардов рублей инвестиций", – сказал Юрий Трутнев.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал, что расширение границ позволит реализовать в Новоуральске семь новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей и созданием порядка 700 рабочих мест.

"Бюджетный эффект оценивается в сумму 4 миллиарда рублей. Свое развитие получат бывшие площадки предприятий АМУР и Бетам, а также при федеральной и областной поддержке реализуется большой турпроект на базе бывшего санатория "Зелёный мыс", – сказал Дмитрий Ионин.

Предполагается в режим ТОР включить земли площадью 79,4 гектара, обеспеченные инфраструктурой. Заявленные проекты затронут области химической продукции, производства трамвайных кузовов и металлоконструкций, обработки неметаллического вторсырья, выпуска асфальтобетонных смесей и другие.

ТОР "Новоуральск" создана постановлением Правительства РФ в феврале 2019 года на пяти промышленных площадках площадью 654 гектара. Сейчас её резидентами являются 22 компании с 854 рабочими местами и привлечёнными инвестициями в объёме 1,1 миллиарда рублей.

По словам генерального директора АО "Атом-ТОР" Николая Пегина, территории опережающего развития – актуальные инструменты поддержки создания новых производств.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития и АО "Атом-ТОР" проработать меры дополнительной поддержки резидентов, в частности, представить предложения по созданию фонда для поддержки инвестиционных проектов на территории моногородов и ЗАТО.