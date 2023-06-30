На ВСМПО-АВИСМА открыли новое импортозамещающее производство

Для увеличения производственных мощностей и расширения портфеля заказов корпорация реализовала крупный инвестиционный проект. Фото: ВСМПО-АВИСМА

30 июня в Верхней Салде на площадке корпорации "ВСМПО-АВИСМА" начал работу комплекс механической обработки деталей из титана. Старт работе уникальных производственных мощностей дали в рамках мероприятий, посвященных 90-летию со дня основания предприятия.

Для увеличения производственных мощностей и расширения портфеля заказов корпорация реализовала крупный инвестиционный проект по строительству нового современного цеха по обработке колец и дисков из титановых сплавов.

Новое производство — финальный этап производственной цепочки титановой корпорации. Инвестиционный проект стоимостью 3,2 миллиарда рублей развивался в течение 3 лет. За это время были построены корпуса площадью 10 тысяч квадратных метров, установлено современное оборудование и запущена первая очередь линии получистовой обработки колец и дисков.

Следующий этап — строительство второй очереди, которая позволит проводить чистовую обработку колец для авиации и двигателестроения.

Фото: ВСМПО-АВИСМА

По словам заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, реализация подобных проектов позволяет выполнять поставленные Президентом России Владимиром Путиным задачи — сокращать зависимость отечественного рынка от импорта.

Фото: ВСМПО-АВИСМА

"Результат, который мы видим сегодня, превзошел наши ожидания: новое производство, не имеющее аналогов в России, обещает не только создание новых рабочих мест, но и рост объемов производимой для российской промышленности продукции. Используя возможности нового механического цеха, мы повышаем конкурентоспособность нашего бизнеса и в очередной раз укрепляем позиции корпорации "ВСМПО-АВИСМА" как бесспорного лидера титановой отрасли", — заявил заместитель председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаил Шелков.

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