Владимир Якушев заявил о необходимости в приоритетном порядке решать вопросы оборонно-промышленного комплекса

Рабочая группа будет держать на контроле реализацию ключевых инвестпроектов на предприятиях ОПК. Фото: пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Первое заседание рабочей группы по решению задач, связанных с реализацией инвестиционных проектов в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), прошло под руководством полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Как сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО, в первом заседании рабочей группы приняли участие заместители губернаторов регионов УрФО, курирующие вопросы оборонно-промышленного комплекса, руководители уральских предприятий ОПК, а также представители Минпромторга России.

По словам Владимира Якушева, специальная военная операция оказала значительное воздействие на весь оборонно-промышленный комплекс России. Уральские предприятия, реагируя на потребности армии, в кратчайшие сроки перестроили производства, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качественные характеристики продукции. Гособоронзаказ увеличен. Принято решение о дополнительном оснащении войск оружием и техникой. Выделены значительные средства на их закупку и ремонт. Планы по выпуску продукции увеличены в несколько раз. Предприятия ОПК Уральского федерального округа по итогам первого квартала большинство взятых на себя обязательств выполнили.

«Один из самых значимых вопросов для отрасли — это привлечение и подготовка кадров. Эта тема будет в зоне нашего постоянного внимания», — отметил Владимир Якушев.

Рабочая группа будет держать на контроле реализацию ключевых инвестпроектов на предприятиях ОПК и помогать производственникам с решением проблем. Владимир Якушев нацелил ее участников на содействие реализации инвестпроектов и потребовал исключить любую бюрократическую волокиту.

«Вопросы ОПК необходимо решать в приоритетном порядке!» — подчеркнул полпред Президента РФ в УрФО.

Рабочая группа по решению задач, связанных с реализацией инвестиционных проектов в оборонно-промышленном комплексе, создана для реализации Указа Президента № 390 от 29 мая 2023 года, которым глава государства включил полномочных представителей в состав Военно-промышленной комиссии и возложил на них координирующую роль при реализации инвестиционных проектов в ОПК.

Ранее «Областная газета» писала, что Правительство России поможет оборонным предприятиям восполнить потребности в специалистах.