Темы дня

Экономика / Промышленность
5 июля 2023, 15:40

Выставку ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге собирается посетить мэр Москвы

ИННОПРОМ

Промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Фото: сайт expo.innoprom.com

Международную промышленную выставку ИННОПРОМ намерен посетить мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщил telegram-канал «Не для протокола». На выставке столичный мэр встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

На площадке ИННОПРОМ Сергей Собянин и Евгений Куйвашев заключат соглашение между столицей и нашим регионом о производстве квадрокоптеров: они будут нужны для тушения пожаров, будут использоваться в сельском хозяйстве и геологической разведке. Как сообщил telegram-канал, производить беспилотники будут за счет столичных вложений.

Ранее «Областная газета» писала о том, что промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.07.2023, 19:31 / Культура
Свердловский ансамбль танца победил в конкурсе в Душанбе Ансамбль танца «Улыбка»
05.07.2023, 19:01 / Спорт
Уральский шахматный центр может стать точкой притяжения любителей шахмат не только в России, но и во всём мире
05.07.2023, 18:43 / Спорт
Свердловчане отлично выступили на всероссийских соревнованиях по прыжкам с трамплина на лыжах
05.07.2023, 18:22 / Общество
Штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале
05.07.2023, 18:05 / Культура
Президентский фонд культурных инициатив поддержал создание фильма «Бажов. Одолженное время, или Грустный рассказ о дороге в сказ»