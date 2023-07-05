Выставку ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге собирается посетить мэр Москвы

Промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Фото: сайт expo.innoprom.com

Международную промышленную выставку ИННОПРОМ намерен посетить мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщил telegram-канал «Не для протокола». На выставке столичный мэр встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

На площадке ИННОПРОМ Сергей Собянин и Евгений Куйвашев заключат соглашение между столицей и нашим регионом о производстве квадрокоптеров: они будут нужны для тушения пожаров, будут использоваться в сельском хозяйстве и геологической разведке. Как сообщил telegram-канал, производить беспилотники будут за счет столичных вложений.

Ранее «Областная газета» писала о том, что промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.