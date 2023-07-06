«Свежая кровь» уральской промышленности

У компании «Ультра Си» своя современная лаборатория. Фото: Горно-химическая компания «Ультра Си»

В этом году более 300 компаний представят свою продукцию на выставке «ИННОПРОМ». 35 – на стенде Свердловской области. Это молодые уральские компании, которые выпускают инновационную продукцию и готовы покорять зарубежные рынки. Мы собрали пять самых интересных новых имен свердловской промышленности, узнать о них будет интересно даже тем, кто далек от производства.

Iridi

«Уральский гугл» и одна из крупнейших IT-компаний региона разрабатывает ПО и создает системы для управления «умным домом». Однако уральскую технику используют не только в жилых домах, но и в масштабных мировых объектах. Софт от iRidi уже стоит в небоскребе Бурдж-Халифа, парке «Зарядье» в Москве, здании Европарламента в Брюсселе, аэропорту испанской Майорки. В 72 странах мира люди включают свет, кондиционеры и технику с уральских планшетов в одно касание.

Esil Power System

Компания разрабатывает и выпускает системы бесперебойного электропитания – такая техника «вступает в игру», когда отключается электричество. Свердловское оборудование стоит в больницах по всей стране – с ним хирурги не останутся без света во время операции, а МРТ, КТ и рентген будут работать в любых условиях. Также бесперебойники питают промышленные предприятия, где технологические процессы не должны останавливаться; вышки МТС, Ростелекома, Билайна – связь рядом с ними будет всегда.

«Ультра Си»

Горно-химическая компания «Ультра Си» – «дочка» Ураласбеста. За десятилетия добычи полезных ископаемых рядом с Асбестом появились отвалы, площадь которых больше площади города. Оказалось, из отвалов тоже можно получать прибыль. Компания создала технологию для переработки магния и кремния. Теперь из них производят химические соединения, которые используют в металлургии и строительстве. А еще, как ни странно, – английскую соль для ванн, наполнитель для кошачьего туалета и спортивную магнезию. Еще один плюс – переработка отвалов улучшает экологию и помогает в восстановлении почвы в регионе.

ReinnolC

Молодой завод выпускает оборудование для ТЭЦ, нефтяных и металлургических производств. Уральцы создают теплообменники, которые нагревают воду. Да-да, именно благодаря им в краны попадает горячая вода, а батареи дают тепло. Кроме того, ReinnolC выпускает оборудование, которое очищает сточные воды. Любопытно, что раньше заводы не задумывались об этом оборудовании – на многих работала техника, установленная еще в 1970-е годы. Когда же остро встали вопросы эффективности и экологичности производства, уральская техника стала пользоваться спросом. Все оборудование сотрудники ReinnolC создают с применением собственных запатентованных решений. В 2018 году компания стала резидентом «Сколково».

«Неопарк»

Уральский производитель покорил всю страну своими роботизированными паркингами. На ура они зашли в Москве, где нехватка места превратилась в особо острую проблему. Как результат, правительство столицы включило парковочные комплексы NeoPark в свой реестр инновационных технологий. За 10 лет работы компания создала 5380 машино-мест. Теперь вместо парковок городские власти возводят детские площадки и парки, а автовладельцы больше не волнуются за свой транспорт.