Характер – оптимистический

Павел Воротков отмечает, что предприятия сосредоточены не на поисках заказов, а на их выполнении. Фото: Ольга Угольникова

В 2022 году, несмотря на санкционное давление стран коллективного Запада, Свердловская область показала значительный рост инвестиций – почти 542 млрд рублей. Выросли показатели производства машин и оборудования, объемов строительных работ, рост отмечен и в сельском хозяйстве. Такие факты приводит в обзорной статье «Год под санкциями» аналитик Агентства по привлечению инвестиций Павел ВОРОТКОВ. Знакомим читателя с местами, касающимися ситуации в нашем регионе.

«Ситуация в сельском хозяйстве приблизительно аналогична федеральному уровню – рост на 9%. Лучшие показатели в растениеводстве – прирост более 20% по сравнению с 2% в животноводстве. Это объясняется благоприятными природными условиями в 2022 году, от которых растения (в открытом грунте) зависят больше, чем животные. Промышленное производство в целом снизилось на 1%, можно считать, что в рамках статистической погрешности.

Выросло производство машин и оборудования, не включенных в другие группы (на 23%), и производство прочих транспортных средств и оборудования (на 9%). Объемы строительных работ за год выросли на 4%, что понятно на фоне прироста производства стройматериалов в 2021 году. На 4% вырос объем грузов, перевезенных автотранспортом.

В качестве опережающих показателей, как и в федеральном срезе, посмотрим на инвестиции.

В 2022 году Свердловская область показала редкий результат: 541,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал против 420,2 млрд в 2021-м. За вычетом инфляции инвестиции выросли почти на 12%.

И это намного больше, чем в среднем по стране. По этому показателю Свердловская область оказалась на 13-м месте среди субъектов РФ, на одном уровне с Тюменской, Ленинградской областями и Татарстаном.

Из-за отсутствия более подробных данных стоит пока отметить резкий рост инвестиций в обрабатывающую отрасль – на 30% в фактически действовавших ценах. Просто констатируем: прирост обеспечила обработка.

В инвестиционных обзорах прошлых лет мы отмечали, что объемы инвестиций не растут, но растет количество реализуемых в области инвестиционных проектов. В этом году выросло и то, и другое. Про объемы мы говорили выше, а число реализуемых объектов выросло на 6,7%.

Резюмируя региональную часть, можно отметить, что Свердловская область со своей традиционно сложившейся «утяжеленной» структурой экономики с длинными технологическими циклами пока не особо отреагировала на санкционные ограничения.

Подобная картина наблюдалась и в кризис 2008-2009 годов, и в пандемию. Если говорить о субъективных оценках ситуации в региональной экономике, стоит отметить, что в большинстве своем они носят оптимистичный характер. В отличие от предшествующих лет многие предприятия из реального сектора экономики были сосредоточены не на поисках заказов, а на их выполнении, закупке комплектующих, оборудования, поиске работников и решении проблемы нехватки мощностей».