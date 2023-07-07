Победителей всероссийской премии объявят на ИННОПРОМе

Свердловчанин Антон Батаков (слева) стал обладателем премии в прошлом году. Сейчас он возглавляет региональное отделение Клуба молодых промышленников. Фото: Павел Ворожцов

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая открывается в Екатеринбурге 11 июля, будут объявлены имена лауреатов Второй всероссийской премии «Молодой промышленник» – десяти лучших в стране молодых руководителей, главных инженеров, собственников предприятий. На это звание претендуют четверо представителей Среднего Урала. Годом ранее его обладателями стали двое свердловчан.

Премия учреждена межрегиональным Клубом молодых промышленников при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ для предприятий малого и среднего бизнеса.

– России нужны инициаторы, драйверы инновационных проектов, участвующие в формировании промышленной политики. Премия «Молодой промышленник года» открывает именно таких новых лидеров. К предложениям лидеров больше прислушиваются, их предприятия могут стать площадками для реализации государственных программ, – говорит председатель клуба Антон Ковалев.

Проводится премия второй раз. В прошлом году на конкурс было подано 400 заявок, в этом – уже 600. Комиссия, состоящая из профессорско-преподавательского состава Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), выбрала из них сто номинантов. В топ-100 попали предприниматели из 47 регионов страны, включая новые. Свердловскую область в нем представляют генеральный директор «НПО Биомикрогели» Андрей Елагин, гендиректор компании «ЛайнерТек» Александр Кочуров, управляющий НПО «Легион» Максим Хорьков и собственник предприятия «Гермес-Урал» Полина Шарова.

– Предприятия и личный вклад в их успех претендентов на премию оценивались по целому ряду критериев, среди которых инновационность и технологическая новизна, экономические перспективы и социальная значимость, – объясняет руководитель проекта премии «Молодой промышленник» Мария Орлова.

Десятку лучших из топ-100 выбирало жюри, куда, в частности, вошли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Имена победителей огласят на ИННОПРОМе.

– В прошлом году от Свердловской области на конкурс было подано десять заявок. В итоге наши земляки заняли первое и третье места, – говорит заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. – В этом году мы решили изменить тактику, выдвинули от региона на премию всего четырех предпринимателей. Все они вошли в сотню претендентов, и все достойны победы. Они представляют наши лучшие предприятия, где есть инновационность и нестандартные подходы.

– Участие в конкурсе на премию «Молодой промышленник» позволяет предпринимателям заявить о себе на федеральном уровне, – говорит директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Иван Куликов. – Победители премии могут стать членами Клуба молодых промышленников, участвовать в выездных стажировках Минпромторга по программе «Федеральная практика», пройти обучение в Сколково.