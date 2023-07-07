Ярмарка-фестиваль белорусских товаров «От всего сердца» начала свою работу в Екатеринбурге

Самым запоминающимся событием вечера стало шоу тракторов BELARUS

7 июля на площадке торгово-развлекательного центра «Мега» начала свою работу ярмарка-фестиваль белорусских товаров «От всего сердца». До 11 июля можно будет приобрести продукцию предприятий-флагманов белорусской промышленности, попробовать блюда белорусской кухни, посмотреть фильмы белорусского кинематографа, а также принять участие в бесплатных мастер-классах и посмотреть выступления творческих коллективов.

Стенд с мясной продукцией. Фото: Полина Зиновьева

На открытии ярмарки были представлены компании текстильного производства и одежды: «Лента», «Lemon Grass», «БеларускI Лён», «Свiтанак», «Polesie». У главного входа в «Мегу» расположились стенды с продовольственной продукцией: «Гродненский мясокомбинат», «Домочай», «Слодыч», «Сытное лукошко», «Минская пивоваренная компания», «Белорусская кухня», «Сладкий мир».

«Ярмарка — это настроение, впечатления про страну, желание заинтересовать, удивить и по возможности влюбить россиян в Республику Беларусь», — поделился генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко.

Кондитерские изделия организаторы ярмарки переместили в сам торгово-развлекательный центр из-за погодных условий. Купить шоколад, конфеты и мармелад можно у таких фабрик, как «Спартак», «Коммунарка» и «Красный пищевик».

Стенд с белорусской косметикой. Фото: Полина Зиновьева

Нашлось место и для стендов с косметикой «BELITA ВIтекс», детскими игрушками «Полесье» и посудой из фарфора «Фарфор Добруш» и керамики «Белхудожкерамика».

«Для Свердловской области это уникальное событие. Впервые страна в рамках проведения ИННОПРОМа привозит в Екатеринбург ярмарку-фестиваль. С продукцией предприятий из Республики Беларусь жители региона знакомы давно, она в широком спектре представлена на торговых прилавках области. Фестиваль даёт уникальную возможность нам, потребителям, пообщаться с белорусскими производителями напрямую — это большой ценный опыт», – приводит Департамент информационной политики Свердловской области цитату заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской.

Кирилл, один из участников шоу тракторов, признаётся, что художественное вождение трактора – это хобби. Фото: Полина Зиновьева

Уникальным сопровождением мероприятия стало шоу тракторов BELARUS, где трактора – это не просто техника, а настоящие актёры. Они стилизованы под белорусских девушек с венками и парней в соломенных шляпах, а также под русских девушек в кокошниках и юношей в кепках.

«Художественное вождение трактора — это хобби, которым я занимаюсь после рабочей смены на протяжении уже пяти лет. Поначалу, когда зародилась такая идея, работу в команде выстроить было непросто. После нескольких лет практики работаем уверенно и слаженно. Успели прогуляться по Екатеринбургу, он чем-то напомнил нам родную Белоруссию, также чисто и красиво», — рассказывает Кирилл, один из участников шоу тракторов.

Коллектив приезжает в Россию уже четвёртый раз, с выступлениями шоу тракторов BELARUS бывали в Набережных Челнах и Санкт-Петербурге. В Екатеринбург приехали впервые.

Хедлайнером ярмарки-фестиваля выступит белорусский государственный ансамбль «Песняры», его выступление запланировано в воскресенье, в 16:50. Следом за ним, в 17:25, можно будет увидеть танцевальное шоу тракторов BELARUS.

Полное расписание ярмарки приведено на сайте выставки ИННОПРОМ.

Ранее «Областная газета» писала о том, что участники ИННОПРОМ-2023 смогут посетить с экскурсиями свердловские промпредприятия.