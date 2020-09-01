Свердловчане могут сменить реквизиты счёта для получения пенсии дистанционно. Фото: Нина Георгиева.

С 1 октября пенсии и соцвыплаты будут перечисляться только на карты платёжной системы «Мир». Чтобы сменить реквизиты счёта, жителям Свердловской области не придётся посещать офисы ПФР.

В региональном отделении Пенсионного фонда РФ напомнили, что к 1 октября граждане, получающие пенсию на банковскую карту, должны произвести замену карт «Visa», «MasterCard», «Maestro» и «Социальная» на «Мир». Для этого в сентябре необходимо обратиться в кредитное учреждение и написать заявление на выпуск карты.

Отмечается, что в ПАО «Сбербанк» указанную карту могут оформить без изменения номера счёта, действующего сейчас. Получателям пенсий в других кредитных организациях необходимо самостоятельно выяснить данную информацию. Заявление о смене реквизитов необходимо подавать только при условии изменения 20-значного номера счёта.

Заявление можно подать без посещения клиентских служб ПФР в электронном виде:

через личный кабинет на портале госуслуг;

через личный кабинет на сайте ПФР;

при получении банковской карты (банк сформирует на сайте госуслуг черновик заявления и после согласия гражданина направит заявку в ПФР);

направить по почте в управление Пенсионного фонда по месту жительства (бланк заявления размещён на сайте)

Телефон горячей линии отделения ПФР по Свердловской области: 8 (343) 286-78-01.

Добавим, гражданам, получающим пенсию без использования платёжной карты (на почте или на сберкнижку), оформлять карту «Мир» не нужно.

Добавим, ранее «Областная газета» сообщала, что перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября. Такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции и установлении на территории страны ограничения передвижения граждан, в особенности лиц пожилого возраста. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции уральцев старше 65 лет до 7 сентября.

Напомним, постановление о переводе соцвыплат на карты «Мир» было подписано ещё в 2019 году. С помощью национальной платёжной системы предполагалось выплачиваться пенсии, а также пособия для матерей, безработных и граждан, пострадавших от радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или «Маяке».