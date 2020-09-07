В Свердловской области средний размер потребкредита вырос на 38 процентов

Многим гражданам банки не готовы выдавать кредиты. Зато платёжеспособным клиентам финансовые организации одобряют займы на большую сумму Фото: Галина Соловьёва

Свердловчане стали брать более крупные потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле средний размер займа на Среднем Урале составил 235,9 тысячи рублей. Это на 37,8 процента больше, чем в аналогичном периоде 2019 года – тогда этот показатель был 171,2 тысячи рублей.

Подобная тенденция наблюдается и в целом по России. Средний объём займа в стране составляет 218,8 тысячи рублей (плюс 22,9 процента к июлю 2019 года).

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов рассказывает, что несмотря на кризис, потребительские предпочтения уральцев остаются прежними (единственное изменение – снижение числа кредитов на путешествия). Чаще всего жители региона берут средства в банке на ремонт, крупные домашние покупки, приобретение дорогостоящей техники, мебели.

– Сейчас гражданам требуется заметно больше денег на поддержание привычного образа жизни, – считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. – К тому же из-за упавшего курса рубля цены пошли вверх, в том числе и на товары длительного пользования, которые или целиком поставляются из-за рубежа, или доля импортных узлов, агрегатов и компонентов там достаточно высока. Речь идёт об автомобилях, дорогой бытовой технике, электронике. Выросли цены и на строительные материалы. Так что те, кто берёт кредиты на проведение ремонта, вынуждены занимать более крупные суммы.

Кстати По другим видам кредитов в Свердловской области средний размер займа вырос, но незначительно. В июле средний размер ипотеки составил 2,28 млн рублей (плюс 4,6 процента по сравнению с 2019 годом). Автокредит – 754,8 тысячи (плюс 1,4 процента). В НБКИ отмечают, что размер займов по этим видам кредитов после снижения вернулся к докризисному уровню.

К слову, количество займов на Среднем Урале сокращается. Поэтому ещё одна возможная причина увеличения среднего размера кредитов – ориентация банков только на платёжеспособных клиентов, которым организации охотнее одобряют крупные займы. Так, в июле 2019 года было выдано 60,4 тысячи кредитов, а в аналогичном периоде 2020 года только 37 тысяч. Эксперты поясняют: из-за кризиса банки стали осторожнее относиться к клиентам, опасаясь, что не все из них смогут платить по кредитам.

– Что касается рисков, то банки сохраняют консервативный подход к кредитованию граждан, – комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Если они кого-то и кредитовали в этом году, то только хорошо известных им заёмщиков, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне. А таким гражданам кредиторы, как правило, делегируют более значительные суммы займов».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».