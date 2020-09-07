По результатам соцопросов, более половины жителей Свердловской области демонстрируют грамотность в области финансов Фото: Галина Соловьёва

Как сообщила накануне Дня финансиста директор регионального центра финансовой грамотности Елена Овсянникова, по результатам социологических опросов, более половины жителей Свердловской области демонстрируют грамотность в области финансов.

По её словам, финансовая грамотность заключается в умении долгосрочного планирования бюджета и использовании таких финансовых инструментов, как вклады и ценные бумаги, для увеличения своих доходов. Умению же планировать бюджет, подчеркнула директор центра, необходимо учить всех, начиная с детсадовского возраста и в игровой форме, используя в том числе загадки и игрушечные банкоматы.

Финансовое планирование помогает избежать разочарований в случае, когда человек, рассчитывая на пассивный доход, вкладывает все свои средства в высокодоходные инструменты, не создав предварительно подушки безопасности в размере двух-шести своих зарплат, а потом вынужден забирать деньги со вклада, не дождавшись начисления процентов.

Елена Овсянникова отметила также, что региональный центр рассылает приглашения на обучение основам финансовой грамотности, и ряд организаций самых различных форм собственности принимает в них участие: так, на сентябрь уже подано пять заявок, среди которых есть даже одна заявка от стоматологической клиники (казалось бы, что сотрудники таких фирм умеют планировать свои доходы, тем не менее обучение основам финансовой грамотности интересно и им).

Напомним, что в РФ разработана национальная стратегия в области повышения финансовой грамотности населения. Среди её направлений – образовательные программы, информирование населения, защита прав потребителей финансовых услуг. Свердловская область активно занимается популяризацией финансовой грамотности среди граждан.

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