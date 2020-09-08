Дмитрий Медведев предложил рассмотреть идею введения гарантированного дохода

Дмитрий Медведев отметил, что предложение по введению гарантированного дохода необходимо внимательно проанализировать с финансовой и экономической точек зрения. Фото: пресс-служба Кремля.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил рассмотреть с профсоюзами и членами кабмина введение гарантированного дохода россиян. По его словам, подобные меры поддержки населения существуют в других странах.

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", - передаёт слова Дмитрия Медведева РИА Новости.

Он подчеркнул, что коронавирус продемонстрировал, насколько России необходим механизм поддержки граждан для сохранения социальной стабильности. Заместитель председателя Совбеза отметил, что предложение по введению гарантированного дохода необходимо внимательно проанализировать с финансовой и экономической точек зрения.