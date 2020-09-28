Три вопроса о перечислении пенсий на карту «Мир»

Большинство граждан, получающих пенсии и пособия на карту, уже перешло на «Мир». Но есть и те, кто не успели это сделать. Фото: Галина Соловьёва

С 1 октября в России меняются правила получения пенсий и пособий: деньги будут перечисляться только на карты национальной платёжной системы. «Областная газета» разобралась, с какими «подводными камнями» можно столкнуться, и что делать, если карты «Мир» у вас до сих пор нет.

Кого коснутся изменения?

Карты «Мир» потребуются всем, кто получает пенсии и социальные выплаты через Пенсионный фонд России. Новшество не распространяется на граждан, деньги которым поступают через почту или на счёт по вкладу. К слову, выпуск и обслуживание карт «Мир» для социальных выплат – бесплатные.

Нужно ли куда-то сообщать новые реквизиты карты?

Если номер лицевого счёта изменится, необходимо сообщить новые данные в Пенсионный фонд. Сделать это можно очно в отделении ПФР или через многофункциональный центр, или онлайн – через портал Госуслуг или личный кабинет гражданина на сайте pfrf.ru. Некоторые банки самостоятельно передают новые данные в Пенсионный фонд или готовят карту, не меняя лицевой счёт. Делает ли это ваш банк – стоит уточнить в кредитной организации.

Я не успеваю оформить карту «Мир» до 1 октября. Что делать?

Нужно помнить, что на выпуск новой карты понадобится несколько рабочих дней. В Пенсионном фонде корреспонденту «Областной газеты» сообщили, что решение о том, куда перечислять деньги, если карта «Мир» не открыта, принимает сам банк. Есть вероятность, что кредитная организация просто вернёт их в бюджет, тогда выплата придёт лишь в следующем месяце.

Впрочем, банки стараются искать выход. Например, в Сбербанке деньги можно будет получить в отделении по паспорту. В ВТБ посоветовали открыть отдельный счёт без привязки к карте (его нужно будет передать в Пенсионный фонд). Деньги также можно будет получить в офисе, а при необходимости позже подключить к счёту банковскую карту. В некоторых банках есть неименные карты с ограниченным функционалом. Такую карту можно получить в день обращения в отделении – её также можно использовать как временную альтернативу социальным картам.

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