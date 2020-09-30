Средняя зарплата в Екатеринбурге составила почти 56 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва.

За первое полугодие среднемесячная заработная плата в Екатеринбурге составила 55 939 рублей. Это на 2 675 рублей больше, чем за тот же период прошлого года.

Информацию о среднемесячной зарплате за январь – июнь 2020 года озвучил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе сегодняшней пресс-конференции. По его словам, предоставленный показатель является усреднённым.

"Есть у нас заработные платы меньше (указанной - прим "ОГ"), и с этим нужно работать. Но этот показатель берётся от общего объёма выплаченных средств, поделенного на количество жителей", – заявил он.

Градоначальник также уточнил, что заработная плата чуть ниже в бюджетной сфере. "Мы предпринимаем все усилия, для того, чтобы рост был", – тут же добавил Александр Высокинский. В свою очередь, по его словам, зарплаты выше в бизнесе, в частности в финансовом секторе и сфере IT.

Напомним, за первое полугодие 2019 года среднемесячная начисленная зарплата по крупным и средним организациям Екатеринбурга достигла 53 264 рублей. Добавим, по итогам года этот показатель составил более 54 тысяч рублей, в 2018 году – 51 542 рубля, в 2017 году – 47 292 рубля.

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