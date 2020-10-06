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6 октября 2020, 08:21

Средняя зарплата в Свердловской области составила 41,6 тысячи рублей

Пустой кошелёк в карантин

Самыми низкими в июле снова стали зарплаты сотрудников гостиниц и предприятий общепита - 21,9 тысячи рублей. Фото: Алексей Кунилов

Свердловскстат представил данные о зарплатах уральцев за июль-2020. Средняя зарплата жителей Свердловской области составила 41,6 тысячи рублей.

Это на 2,7% больше, чем в прошлогоднем летнем месяце. Показатель роста не превысил годовой инфляции, которая была зафиксирована в июле на уровне 2,8%. Средняя зарпата снижается с июня: в мае она составила 44 тысячи, в следующем месяце - 43,9 тысячи рублей. До мая средние зарплаты были ниже 42 тысяч.

Самую высокую заработную плату — 73,6 тысячи рублей — получили финансисты и страховщики. Работники сферы информации и связи заработали 56,9 тысячи, учёные - 53 тысячи. Работники других сфер получили 50 тысяч или меньше. Отметим, что в июне больше всех заработали учёные - 69,6 тысячи рублей.

Самыми низкими в регионе снова стали зарплаты сотрудников гостиниц и предприятий общепита - 21,9 тысячи рублей.

С начала года больше всех зарплаты выросли у работников сферы здравоохранения и социальных услуг (+12,3%, к прошлому июлю +25%), а вот зарплаты строителей, работников гостиниц, предприятий общепита, тех, кто занят в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, — снизились на 1,3-4,8% (к июлю 2019 года на 3,5-11,4%).

Областная газета Свердловской области

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