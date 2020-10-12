Для кредитно-потребительских кооперативов ужесточили правила работы

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В России начал действовать закон, который ограничил деятельность кредитно-потребительских кооперативов. Мера должна обезопасить пайщиков от мошенничества и халатности.

Напомним, что усилить надзор над финансовыми организациями в декабре Президенту РФ Владимиру Путину предложила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Согласно новому документу, руководить кооперативом не может человек, который имеет судимость по финансовым или государственным преступлениям. Пайщики могут объединяться по принципу общности – по социальному, профессиональному или территориальному признакам. Кроме того, сейчас вновь созданные кооперативы могут действовать лишь на территории соседних муниципалитетов. Вывести свою деятельность за пределы региона финансовые организации могут только после трёх лет работы. Ещё одно требование – наличие собственного сайта в Интернете, на котором должна быть размещена информация о финансовых продуктах и самой организации.

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй пояснила, что новый закон должен облегчить контроль за деятельностью кредитно-потребительских кооперативов и помочь избежать проблем, вызванных безграмотностью их руководителей.

– На перспективу эти изменения – хорошая мера, – оценила нововведение Татьяна Мерзлякова. – Но ещё есть над чем работать.

Уполномоченный по правам человека рассказала, что количество обращений от пайщиков по-прежнему остаётся высоким. Проблемными Татьяна Мерзлякова назвала кооперативы: «Первый», «Первый Уральский», «Первый Северный», «Содействие», «Золотой век», «Департамент финансов», «Городской», «Уральский фонд сбережений», «Далькредит».

По данным Уральского ГУ Банка России сегодня в Свердловской области действует 35 потребительских кооперативов. Они обслуживают 6 685 пайщиков, 99 процентов из них – физические лица.

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