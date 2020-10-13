Минфин предложил продлить программу ипотеки под 6,5%

Возможность приобрести жильё в новостройке в ипотеку по сниженной ставке появилась у россиян в конце апреля. Фото: Галина Соловьёва

Министерство финансов России опубликовало проект постановления о продлении ипотечной программы под 6,5 процента. Предполагается, что благодаря её продлению льготой воспользуются 877 тысяч человек.

В Минфине предлагают увеличить финансирование из бюджета для льготной программы до 2,8 трлн рублей. Изначально государство выделило на эти цели 900 млрд, из них на сегодняшний день уже реализовано 772,2 млрд.

Отметим, что темпы ипотечного кредитования в стране растут. По данным Объединённого бюро кредитных историй (ОБКИ), к концу лета количество жилищных займов выросло на 34 процента к аналогичному периоду прошлого года, тенденция наблюдается и в других регионах. Основной причиной этого в ОБКИ считают низкую ключевую ставку, от которой зависят проценты по банковским продуктам.

Льготная ипотека тоже повлияла на картину. Но большой популярностью она пользовалась только в Москве и Санкт-Петербурге. В Свердловской области льготная ипотека не стала массовой. Так, за время действия программы в регионе было выдано 8 100 жилищных кредитов под 6,5 процента. При этом общее количество ипотечных кредитов в регионе превысило 31 тысячу.

– Конечно, в дальнейшем льготная ипотека будет пользоваться спросом. Но будет ли она так популярна, как рассчитывают авторы программы? – размышляет зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. – Но льготная ипотека нужна не для того, чтобы граждане покупали дешёвые квартиры, она направлена на стимулирование строительства нового жилья. Но при этом рынок вторичного жилья стагнирует – люди не будут переезжать в новое жильё, если не смогут продать старое. Нам нужно стимулировать спрос, например, при помощи программы реновации.

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