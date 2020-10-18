В России изменилась система доставки пенсий

Теперь срок получения денег не будет зависеть от банка, через который они начисляются. Фото: Владимир Мартьянов

В России с 18 октября вступил в силу приказ Минтруда, вносящий изменения в порядок доставки пенсий. Теперь срок получения денег не будет зависеть от банка, через который они начисляются.

Как сообщает «Парламентская газета», теперь пенсионеры, которые захотят сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить прежнюю дату начисления выплаты.

Отмечается, что ранее смена банка могла повлечь существенные изменения даты поступления выплат: например, в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, 9-го числа, а в другом — уже 23-го.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, такие правила вызывали ряд неудобств, поскольку пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии.

С вступлением в силу новых правила, дата поступления денег будет от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером, а не от банка.

В Минтруде также напомнили, что способ доставки пенсии пенсионер выбирает сам: через «Почту России» или через банк.

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