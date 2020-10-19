Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 5,8%

В августе средняя заработная плата в Свердловской области составила 41,2 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В августе средняя заработная плата в Свердловской области составила 41,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 5,8%.

Показатель годового роста средней зарплаты в августе оказался выше уровня инфляции (3%) и стал самым высоким за последние несколько месяцев: в апреле он составил 1,1% , в мае — 5,5%, в июне — 2,4%, в июле — 2,7% . При этом размер зарплаты, наоборот, стал самым низким начиная с мая: тогда свердловчане в среднем получили по 44 тыс. рублей, в июне — по 43,9 тыс., в июле — по 41,6 тыс.

В августе в числе лидеров по уровню заработка оказались финансисты и страховщики (они получили в среднем по 67,6 тыс. рублей), учёные (66,5 тыс. рублей) и специалисты в области информации и связи (55,3 тыс. рублей). Наоборот, меньше всех получили сотрудники гостиниц и предприятий общепита (22,7 тыс. рублей), следует из данных Свердловскстата.

Больше всего за год выросли зарплаты у тех, кто работает в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 26,7% до 50,1 тыс. рублей). Также заметным был рост заработной платы специалистов сферы обеспечения электроэнергии, газом и паром (+13,4%; 51,4 тыс. рублей) и тех, кто занят в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (+8,3%, 31,9 тыс. рублей).