Свердловчане смогут получать ряд пособий в почтовых отделениях

С января 2021 года Почта России предоставит для жителей региона новый социальный сервис. Фото: Павел Ворожцов

Свердловчане смогут получать выплаты пособий и страховых обеспечений в отделениях почтовой связи. С января 2021 года Почта России предоставит жителям региона новый социальный сервис.

Как рассказали в пресс-службе макрорегиона Урал ФГУП "Почта России", в связи с изменением законодательства с 1 января 2021 года будет расширен перечень прямых выплат, которые свердловчане смогут получить на почте. Речь идёт о пособиях по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. Выплаты по данным страховым случаям будут поступать адресатам почтовым переводом без взимания комиссии.

По словам заместителя директора макрорегиона Урал ФГУП "Почта России" Надежды Сухоруковой, услуга особенно будет востребована жителями сельских территорий, где отсутствуют иные финансовые учреждения. Граждане могут оформить получение выплат как по месту прописки, так и по месту фактического проживания.

Отмечается также, что на сегодняшний день пособия по временной нетрудоспособности в почтовых отделениях региона уже получают граждане старше 65 лет. Данная услуга доступна с апреля этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 октября в России изменился порядок предоставления соцвыплат. Пенсии и детские пособия будут приходить россиянам только на Национальную платёжную карту «Мир».

Также с 18 октября в России изменилась система доставки пенсий. Теперь срок получения денег не будет зависеть от банка, через который они начисляются.