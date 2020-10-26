Свердловские банки объявили сбор мелочи от населения

С 1998 года у каждого свердловчанина накопилось по 671 монете разных номиналов. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области с сегодняшнего дня стартовала акция «День приёма монеты от населения». Любой желающий может обратиться в офисы коммерческих банков и обменять скопившуюся мелочь на банкноты и монеты более крупных номиналов.

Акция проходит с 26 октября по 11 ноября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Лесном, Новоуральске, Первоуральске, Серове, Краснотурьинске, Верхней Пышме и Заречном. В общей сложности к акции присоединились 16 банков.

Как пояснили в Уральском главном управлении Центрального банка России, в обычные дни за обмен мелочи на купюры банки взимают комиссию, но на время проведения акции она будет отменена. Кроме того, в некоторых кредитных организациях за часть сдаваемой мелочи можно будет получить памятные монеты и банкноты.

По словам начальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максима Артемьева, в целом по стране в обращении находится 68,2 млрд монет или 465 штук на одного жителя. При этом в Свердловской области эта цифра выше. По подсчётам специалистов, с 1998 года у каждого свердловчанина накопилось по 671 монете разных номиналов.

«Предприятия торговли регулярно сообщают о недостатке мелочи в кассах. Это означает, что граждане не используют монеты для расчётов, а попавшую к ним в руки мелочь, вероятно, складируют в копилках», – отметил Максим Артемьев.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в прошлом году в рамках аналогичной акции, жители Екатеринбурга сдали в банки более двух тонн монет. Кредитные организации приняли от населения более 630 тыс. монет на 1,9 млн рублей.

Самыми популярными монетами стали 10 копеек и 10 рублей - по 26% и 25% соответственно.