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11 ноября 2020, 15:32

Госдума РФ утвердила повышение ставки НДФЛ до 15%

Налоговая декларация

С 1 января 2021 года ставка налога на доход, превышающий 5 млн рублей в год, вырастет с 13% до 15%. Фото: Алексей Кунилов.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении НДФЛ для отдельных категорий граждан. С 1 января 2021 года ставка налога на доход, превышающий 5 млн рублей в год, вырастет с 13 до 15%.

Напомним, с предложением по увеличению ставки НДФЛ выступил в июне 2020 года Президент России Владимир Путин. Новый порядок распространяется не только на зарплаты, но и на доходы от операций с ценными бумагами и дивиденды по акциям.

"Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Причём это именно дополнительное финансирование – все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены", - уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, принятие данного законопроекта обеспечит поступление в федеральный бюджет в 2021 году 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей, а в 2023 году - 68,5 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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