Евгений Куйвашев озвучил прогноз по росту зарплат свердловчан

Ожидается, что к концу 2021 года средняя зарплата свердловчан достигнет 43,7 тыс. рублей рублей. Фото: Алексей Кунилов.

К концу 2021 года средняя зарплата свердловчан достигнет 43,7 тыс. рублей. По сравнению с уровнем, фиксируемом в этом году, она вырастет на 1,7 тыс. рублей.

Прогноз по росту зарплат на предстоящий год озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на заседании регионального Заксобрания с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Как отметил глава региона, за восемь месяцев 2020 года среднемесячная заработная плата составила почти 42 тысячи рублей, что на 5% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

«Мы рассчитываем, что нормализация эпидситуации и принимаемые меры позволят обеспечить в 2021 году положительную динамику макроэкономических показателей», - заявил Евгений Куйвашев. В частности, отметил губернатор, прогнозируются рост зарплат до 43 704 рублей.

Добавим, глава Среднего Урала также дал прогноз по снижению уровня безработицы. Как ожидают власти региона, за год показатель должен снизиться в три раза.

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