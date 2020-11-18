В России в разы вырос объём рефинансирования ипотек. Кому это выгодно?

Выгоду от снижения кредитных ставок ощутили на себе как клиенты, так и сами банки. Фото: Алексей Кунилов

За месяцы пандемии около десятка крупных российских банков заявили, что фиксируют рекордный спрос на рефинансирование кредитов и ипотек – обращения к ним за кредитами клиентов других банков, которые решили закрыть старый заём и изменить условия кредитования. Эксперты отмечают, что причина тенденции – в снижении ставок на банковские продукты.

Особый интерес вызывает рефинансирование жилищных займов. Как сообщили в ДОМ.РФ, только в первом полугодии в России объём рефинансирования ипотеки вырос в четыре раза – до 246 млрд рублей. К сожалению, единая статистика по количеству и объёму таких кредитов, выданных в Свердловской области, не ведётся. Вместе с тем известно, что сейчас общий долг свердловчан по ипотеке составляет порядка 275 млрд рублей – весомая часть кредитов была выдана под 10–11 процентов годовых.

Предоставить точную статистику, сколько кредитов было рефинансировано и насколько это больше прошлогодних показателей, не смогли и в банках, в которые обратилась «Облгазета». В Сбербанке рассказали, что в Свердловской области с апреля по октябрь было рефинансировано более 8,6 тысячи кредитов (включая ипотеки) частных лиц, а объём сделок, по словам представителей банка, «вырос существенно». В Альфа-Банке же сообщили, что из общего объёма выданных за последние полгода кредитов около половины пришлись на рефинансирование других займов.

– Таких «перекрытий» на самом деле может быть и больше, потому что клиенты не всегда указывают цель кредита, – объяснила «Облгазете» сложности с предоставлением точных цифр по рефинансированию директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Екатеринбурге Татьяна Парсиева.

Минимальные ставки для рефинансирования кредитов в банках

Банк Сбербанк ВТБ банк Альфа-Банк Газпромбанк Открытие УБРиР Рефинансирование ипотеки от 7,9% от 7,4% от 7,99% от 8,3 % от 7,8 % от 7,5% Рефинансирование потребительского кредита* от 11,4% от 6,4% от 6,5% от 5,5% от 6,9 % от 6,5%

* Как правило, минимальная ставка для рефинансирования кредита предоставляется при условии, что вы являетесь зарплатным клиентом банка, в который обратились, и переводите к ним кредит, выданный ранее в другом банке.Источник: данные с сайтов банков

Любопытно, что банки сами активно сообщают на разных ресурсах, что улучшили условия рефинансирования, предлагают клиентам перекредитоваться с более низким ежемесячным платежом (с увеличением срока выплаты) или даже объединить несколько кредитов в один. Научный руководитель Регионального центра финансовой грамотности, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин объясняет, что банки, несмотря на снижение ставок, в этой ситуации тоже имеют свою выгоду.

– Они прекрасно понимают, что в условиях такого кризиса нового клиента найти сложнее, чем рефинансировать старого из другого банка, – считает Максим Марамыгин. – Если человек приходит рефинансировать кредит – значит, он всё-таки планирует его выплачивать. Так лучше взять такого клиента, чем никакого.

На текущий момент наиболее выгодные предложения банков по рефинансированию ипотеки начинаются от 7,5 процента годовых. Но не для всех клиентов банков перекредитование сейчас будет оправданно*.

– Разница между ставкой кредита и ставкой рефинансирования должна быть не на один-два процента, а значительно больше, – говорит Максим Марамыгин. – Сейчас кредиты гасятся так называемыми аннуитетными, то есть равными платежами. В банке клиенту выдаётся график платежей, по которому видно, что в первые месяцы основная часть платежа по ипотеке идёт на выплату процентов, а не основного долга. Чем ближе к завершению срок кредита – тем большая часть взноса идёт на погашение «тела долга». Поэтому если прошло больше чем 15 процентов времени с момента оформления ипотечного кредита, рефинансирование может быть нецелесообразным.

Кроме того, тем, кто планирует рефинансировать ипотечный кредит, нужно быть готовым к оформлению нового пакета документов для банка, подтверждающих доходы и владение объектом недвижимости. В частности, придётся оформить новые страховые полисы (ипотечное страхование жизни заёмщика и самой квартиры) и актуальный отчёт об оценке недвижимости.

* Как посчитать выгоду? Житель Екатеринбурга Алексей Анисимов оказался среди тех, кто планировал рефинансировать жилищный кредит. Он обратился за займом на покупку квартиры в ноябре 2018 года – взял в банке 2 116 000 рублей под 9,5 процента годовых на 12 лет с ежемесячным платежом 24 686 рублей. Мужчине выдали график платежей, согласно которому его общий долг перед банком составил 3 554 913 рублей. При этом, как мы уже отметили, первые месяцы основная часть платежа шла на погашение процентов (например, в декабре 2018 года на покрытие самого кредита приходилось 7 675 рублей, а на проценты – 17 001 рубль). Так за два года Алексей выплатил 218 049 рублей по кредиту и банковские проценты в размере 383 752 рубля. В таблице можно увидеть, сколько Алексей сэкономит, если переведёт ипотеку из своего банка (условно – банк 1) в другие (банки 2 и 3) на оставшиеся 10 лет (не учитывая, что он может уменьшить ежемесячный платёж за счёт более длительного срока кредита). Банк Банк 1 - ставка 9,5% Банк 2 - ставка 8,2% Банк 3 - ставка 7,99% Ежемесячный платёж 24 686 р. 23 351 р. 23 137 р. Долг по кредиту за 10 лет 1 907 781 р. 1 907 781 р. 1 907 781 р. Переплата за проценты за 10 лет 1 053 661 р. 941 041 р. 914 933 р Экономия (по сравнению с Банк 1) - 112 620 р. 138 728 р.

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Опубликовано в №216 от 19.11.2020 под заголовком «Свердловчане массово рефинансируют ипотеки. Но это не всегда выгодно»